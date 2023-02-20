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ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا
روسيا و أوكرانيا

موسكو تعلق على زيارة بايدن لكييف: لاتنسوا مصير المشاريع الأميركية

ماريا زاخاروفا ذكرت الرئيس الجورجي السابق ميخائيل ساكاشفيلي مشيرة إلى أنه "يدفع ثمن عدم نسيان الغرب له"

العربية.نت _ وكالات
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دعت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تعليقها، اليوم الاثنين، على زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى أوكرانيا ولقائه مع فلاديمير زيلينسكي، إلى عدم نسيان "مصير المشاريع الأميركية".

وكتبت زاخاروفا على تطبيق تليغرام: "عندما تنظرون إلى لقطات بايدن مع تابعه زيلينسكي في كييف، لا تنسوا مصير المشاريع الأميركية السابقة".

وفي هذا السياق ذكرت زاخاروفا الرئيس الجورجي السابق ميخائيل ساكاشفيلي، مشيرة إلى أنه "يدفع ثمن عدم نسيان الغرب له".

الرئيس بايدن خلال لقائه زيلينسكي في كييف
الرئيس بايدن خلال لقائه زيلينسكي في كييف

وأضافت زاخاروفا: "مصير ساكاشفيلي، ومصير غوايدو [المعارض الفنزويلي]، هو ما ينتظر كل من باع حياته للأميركان، تلعنهم شعوبهم، هم مجبرون على الدفع بسخاء للمحامين الأميركيين، من الأموال التي كسبوها في أميركا ثمنا لخيانة بلادهم".

يذكر، أن الرئيس الأميركي قد وصل إلى العاصمة الأوكرانية كييف، في وقت سابق اليوم، حيث التقى زيلنسكي، واعدا بحزمة مساعدات عسكرية أميركية جديدة لأوكرانيا قدرها 500 مليون دولار، حسبما أفادت وكالة أنباء رويترز.

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وقال الرئيس الأميركي في تصريحات مشتركة إلى جانب الرئيس الأوكراني زيلينسكي، إن الحزمة ستشمل المزيد من المعدات العسكرية، بما في ذلك ذخيرة المدفعية والمزيد من صواريخ جافلين ومدافع الهاوتزر.

من جانبه، أكد زيلينسكي أنه تحدث مع بايدن عن "أسلحة بعيدة المدى والأسلحة التي قد يتم توفيرها لأوكرانيا حتى لو لم يتم توريدها من قبل".

وتحدث بايدن في تصريحاته عن صمود المقاومة الأوكرانية مع دخول الحرب عامها الثاني.

وقال الرئيس الأميركي: "بعد عام، تبقى كييف واقفة وأوكرانيا واقفة والحرية واقفة"، حسب قوله.

الرئيس بايدن خلال لقائه زيلينسكي في كييف
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الرئيس بايدن خلال لقائه زيلينسكي في كييف
الرئيس بايدن خلال لقائه زيلينسكي في كييف
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