يونيسف: 8 ملايين طفل في خطر جراء الزلزال المدمر في تركيا وسوريا
الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، محمد الهواري: عدد هؤلاء الأطفال في شمال سوريا يبلغ حوالي مليونين و500 ألف، وفي جنوب تركيا يتجاوز 4.5 مليون
أعلن الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، محمد الهواري، أن حوالي 2.5 مليون طفل في سوريا، و4.5 مليون طفل في تركيا معرضون للخطر بسبب الزلزال.
وأشار الهواري على قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن عائلات هؤلاء الأطفال تواجه ظروفا صعبة ناجمة عن كارثة طبيعية، فقد فقدوا منازلهم، كما أنهم لا يحصلون على مياه الشرب، وهم معرضون لخطر الإصابة بالكوليرا.
وتابع "عدد هؤلاء الأطفال في شمال سوريا يبلغ حوالي مليونين و500 ألف، وفي جنوب تركيا يتجاوز 4.5 مليون، العدد الإجمالي للأطفال يقترب من 8 ملايين". وأضاف "المهمة الرئيسية للفرق الموجودة حاليا في شمال سوريا وجنوب تركيا هي تقييم الوضع وتحديد المخاطر المحتملة بشكل أكثر دقة من أجل الحصول على رؤية أكثر اكتمالا ووضوحا".
هذا ووقع زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر في محافظة كهرمان مرعش التركية في 6 فبراير. وبحسب وزارة الصحة السورية، ارتفع عدد القتلى في سوريا، في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية، إلى أكثر من 3.5 ألف، وتجاوز عدد المصابين 7.3 ألف شخص.
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