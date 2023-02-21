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جندي أوكراني ف يباخموت شرق أوكرانيا - رويترز
جندي أوكراني في باخموت شرق أوكرانيا - رويترز
روسيا و أوكرانيا

الأمم المتحدة: مقتل أكثر من 8000 مدني خلال حرب أوكرانيا

دبي - العربية.نت
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مع قرب الذكرى السنوية الأولى لاندلاع حرب أوكرانيا، أفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء أن أكثر من ثمانية آلاف مدني قُتلوا منذ أن دخلت القوات الروسية أوكرانيا في 24 فبراير من العام الماضي.

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وورد في تقرير المفوضية أن الحصيلة الجديدة تعديل لأخرى سابقة عند 7199 قتيلا منذ بدء الحرب في 24 فبراير شباط. وأضاف التقرير أن نحو 90 بالمئة من الضحايا لقوا حتفهم نتيجة الأسلحة المتفجرة.

"الحصيلة أعلى بكثير"

فيما قالت بعثة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في أوكرانيا، ولديها عشرات المراقبين في البلاد، إنها تتوقع أن تكون الحصيلة الفعلية "أعلى إلى حد كبير" من الحصيلة الرسمية، إذ إن عملية التحقق لا تزال جارية.

تأتى هذه الحصيلة قبل 3 أيام من الذكرى الأولى لبدء العملية العسكرية التي أطلقتها موسكو على أراضي الجارة الغربية في 24 فبراير الماضي (2022).

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