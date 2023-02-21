التشيك: نحن بمرمى الأسلحة الروسية إذا اندلعت حرب بين موسكو والناتو
أعلن رئيس أركان التشيك كاريل رجيغكا، الثلاثاء، أن بلاده في مرمى الأسلحة الروسية إذا اندلعت حرب بين روسيا والناتو.
وقال في خطاب ألقاه اليوم في براغ بحضور كبار قادة الجيش، "الحرب مع روسيا ليست مستبعدة وعلينا الاستعداد لمثل هذا الاحتمال الآن"، بحسب ما نقله موقع إذاعة براغ انترناشيونال.
كما أوضح رئيس الأركان التشيكي أن على بلاده أن تستعد الآن لاشتباك عسكري محتمل بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، الذي انضمت إليه البلاد في عام 1999.
وأضاف "إذا اندلعت حرب بين التحالف وروسيا، سنكون مشاركين نشطين منذ الدقيقة الأولى، وعدد كبير من جيشنا سيذهب للقتال حسب الخطط العسكرية للتحالف. وستصبح أراضينا منطقة عبور ودعم مهمة".
كما قال قائد الجيش "إذا حدث هذا، فسيكون هناك العديد من الأهداف المشروعة والتي يمكن الوصول إليها بسهولة في التشيك من وجهة نظر روسيا".
تعليق مشاركة موسكو
تأتي هذه التصريحات، بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء تعليق مشاركة موسكو في آخر معاهدة لمراقبة الأسلحة بين أكبر دولتين نوويتين في العالم، روسيا والولايات المتحدة، وهدّد بإجراء تجارب نووية جديدة إذا قامت واشنطن بذلك أولاً.
ووصف مطالبة حلف شمال الأطلسي لروسيا بتطبيق معاهدة نيو ستارت والسماح "بوصول عمليات التفتيش إلى المواقع النووية العسكرية الروسية"، بـ"مسرح العبث".
وتابع "عبر ممثلي الناتو، يوجّهون إلينا إنذارات نهائية: أنتم، روسيا، افعلوا كلّ ما اتفقنا عليه، ولا سيما نيو ستارت، ونحن، سنفعل ما نراه مناسباً لنا".
واقترح بوتين أن ينضم حلف شمال الأطلسي إلى معاهدة نيو ستارت لجعلها منصفة، "لأن الولايات المتحدة ليست القوة النووية الوحيدة داخل الناتو".
أتى هذا الخطاب قبل 3 أيام من الذكرى الأولى لبدء العملية العسكرية التي أطلقتها موسكو على أراضي الجارة الغربية في 24 فبراير الماضي (2022)، فيما لا تزال القوات الروسية تتخبط في الشمال الروسي ساعية للسيطرة على مدينة باخموت.
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