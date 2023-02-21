الدوما: بوتين قدم مشروع قانون لتعليق العمل بمعاهدة ستارت

أكد رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما)، فياتشيسلاف فولودين، أن المجلس سينظر اليوم الأربعاء في مشروع قانون للرئيس فلاديمير بوتين بشأن تعليق المشاركة في معاهدة ستارت الجديدة واتخاذ قرار بشأنها على الفور.

وأضاف في بيان أن المجلس سيرسل بعد ذلك مشروع القانون إلى مجلس الاتحاد، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".

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من جانبها، قالت وزارة الخارجية الروسية الثلاثاء إن روسيا ستواصل مراعاة حدود أعداد الرؤوس الحربية النووية التي يمكنها نشرها بموجب المعاهدة على الرغم من قرار موسكو تعليق مشاركتها فيها.

وأضافت الوزارة في بيان "من أجل الاحتفاظ بدرجة كافية من القابلية للتنبؤ والاستقرار في مجال الصواريخ النووية، تعتزم روسيا الالتزام بالنهج المسؤول وستواصل الالتزام الصارم بالقيود الكمية الواردة في معاهدة نيو ستارت خلال فترة سريان المعاهدة".

كذلك أوضحت أنها ستواصل إخطار الولايات المتحدة بعمليات الإطلاق التجريبية المخطط لها للصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

موسكو تحمل واشنطن المسؤولية

وفي بيانها، حملت الوزارة الولايات المتحدة المسؤولية عن قرار روسيا بتعليق المعاهدة، ولكنها قالت إنها لا تعارض استئناف المشاركة إن تغيرت سياسة الولايات المتحدة إزاء موسكو.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرار تعليق المشاركة في المعاهدة خلال خطاب أمس الثلاثاء موجه إلى مجلسي البرلمان الروسي وكرر فيه اتهاماته بأن الغرب يسعى إلى تدمير بلاده.

تفاصيل المعاهدة

وبموجب المعاهدة، الموقعة في 2010 وجرى تمديدها حتى 2026، تعهدت موسكو وواشنطن بعدم نشر أكثر من 1550 رأس نووية استراتيجية و700 صاروخ وقاذفة طويلة المدى كحد أقصى.



يذكر أن روسيا والولايات المتحدة تملكان معا 90 بالمئة من الرؤوس الحربية النووية في العالم.