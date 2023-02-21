العالم الهولندي لا يستبعد زلزالاً جديداً بهذه المناطق

لم يتوقف عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل، فرانك هوغربيتس، عن إثارة الجدل فلم يستبعد وقوع زلزال آخر في تركيا.
جاء ذلك في رده على تغريدة حول احتمالية تعرض مناطق أضنة وميرسين وقبرص لهزات أرضية مرتقبة، مشيرا إلى أن المنطقة نشطة زلزاليا وقد تتعرض لأي هزة، لكن ليس بنسبة 100%.
There is always the possibility of an earthquake in earthquake prone regions. We try to isolate critical time-frames when stronger earthquakes are more likely to occur. This is never 100% accurate though.— Frank Hoogerbeets (@hogrbe) February 21, 2023
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تغريدة مثيرة للجدل
وكان هوغربيتس قد لفت انتباه متابعيه لتغريدته أمس بعد وقوع الزلزال الجديد في تركيا التي توقع فيها وقوع هزات جديدة في المنطقة قبل حدوثها بحوالي 24 ساعة تقريبا.
وأعاد نشر تنبؤ الهيئة التي يتبعها والتي جاء فيها: "قد يحدث نشاط زلزالي أقوى (مجمعة) في الفترة من 20 إلى 22 فبراير تقريبًا، ومن المحتمل أن يبلغ ذروته في يوم 22". وعلّق بالقول: "نشرة الأمس في حال أنكم لم تروها".
قبل 3 أيام من الهزة المدمرة
وكان العالم فرانك هوغربيتس، الذي تنبأ بحدوث زلزال تركيا قبل 3 أيام من وقوعه فجر الاثنين 6 فبراير، 55 عاما، كان ظهر في فيديو بثه على "يوتيوب" بعد وقوع كارثة تركيا بأربعة أيام، وتوقع فيه بحدوث هزة قوية، كما تحدث عن إمكانية حدوث زلزال يشمل مصر ولبنان، ما أثار جدلا واسعا في المنطقة.
زلزال بمصر ولبنان
فعن إمكانية حدوث هزة بمصر ولبنان قال هوغربيتس في الفيديو: "نعم، لأن هذه المنطقة عرضة للنشاط الزلزالي، ولكن لا يمكن أن نجزم، بالاستناد إلى النشاط الزلزالي ما إذا كانت ستحدث الأسبوع المقبل أو في الخمس أو العشر سنوات المقبلة (..) بما أن التنبؤ بتاريخ حدوث هزة أمر مستحيل، فإننا نستعين بموقع القمر والتقلبات المناخية المحتملة".
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