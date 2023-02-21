بريطانيا: أكثر من 30 دولة تؤيد حظر رياضيي روسيا وبيلاروسيا
بيان الحكومة البريطانية يأتي في أعقاب المقترحات التي قدمتها اللجنة الأولمبية الدولية والتي تشير إلى استكشاف بعض السبل للسماح لرياضيي روسيا وبيلاروسيا بالعودة إلى المنافسات بما في ذلك دورة الألعاب الأولمبية 2024
قالت الحكومة البريطانية في بيان إن أكثر من 30 دولة من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تعهدت الاثنين بدعم أي حظر على مشاركة رياضيي روسيا وبيلاروسيا في الفعاليات الرياضية الدولية.
وأضافت الحكومة البريطانية أن البيان يأتي في أعقاب المقترحات الأخيرة التي قدمتها اللجنة الأولمبية الدولية والتي تشير إلى استكشاف بعض السبل للسماح لرياضيي روسيا وبيلاروسيا بالعودة إلى المنافسات بما في ذلك دورة الألعاب الأولمبية 2024.
وقالت اللجنة الأولمبية الدولية إن أي مقاطعة ستنتهك الميثاق الأولمبي وإن ضم رياضيين من البلدين يستند إلى قرار الأمم المتحدة ضد التمييز داخل الحركة الأولمبية.
ومع ذلك، ضغطت أوكرانيا وحلفاء لها في الغرب من أجل فرض حظر على رياضيي روسيا وبيلاروسيا.
وقال البيان الاثنين: "هناك مخاوف حقيقية بشأن مدى جدوى تنافس رياضيي روسيا وبيلاروسيا كمحايدين بالنظر إلى أنهم يحصلون على تمويل ودعم مباشر من بلديهما".
وأضافت الحكومة البريطانية أن بوسع روسيا وبيلاروسيا "تمهيد الطريق لعودة الرياضيين بشكل كامل إلى المجتمع الرياضي الدولي من خلال إنهاء الحرب التي بدأوها".
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