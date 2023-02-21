اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
Russian President Vladimir Putin toasts with gold medallists of the 2022 Beijing Olympics during an awarding ceremony honouring the country's Olympians at the Kremlin in Moscow, Russia April 26, 2022. Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.
بوتين يلتقي الرياضيين الروس اللذين نالوا ميداليات في أولمبياد بكين الشتوية في ابريل الماضي
روسيا و أوكرانيا

بريطانيا: أكثر من 30 دولة تؤيد حظر رياضيي روسيا وبيلاروسيا

بيان الحكومة البريطانية يأتي في أعقاب المقترحات التي قدمتها اللجنة الأولمبية الدولية والتي تشير إلى استكشاف بعض السبل للسماح لرياضيي روسيا وبيلاروسيا بالعودة إلى المنافسات بما في ذلك دورة الألعاب الأولمبية 2024

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت الحكومة البريطانية في بيان إن أكثر من 30 دولة من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تعهدت الاثنين بدعم أي حظر على مشاركة رياضيي روسيا وبيلاروسيا في الفعاليات الرياضية الدولية.

وأضافت الحكومة البريطانية أن البيان يأتي في أعقاب المقترحات الأخيرة التي قدمتها اللجنة الأولمبية الدولية والتي تشير إلى استكشاف بعض السبل للسماح لرياضيي روسيا وبيلاروسيا بالعودة إلى المنافسات بما في ذلك دورة الألعاب الأولمبية 2024.

شعار الألعاب الأولمبية في باريس التي ستستضيفها في 2024
شعار الألعاب الأولمبية في باريس التي ستستضيفها في 2024
في ذكرى اندلاع الحرب.. قرار أممي يدعو لإنهاء النزاع بأوكرانيا العرب والعالم روسيا و أوكرانيا في ذكرى اندلاع الحرب.. قرار أممي يدعو لإنهاء النزاع بأوكرانيا

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية إن أي مقاطعة ستنتهك الميثاق الأولمبي وإن ضم رياضيين من البلدين يستند إلى قرار الأمم المتحدة ضد التمييز داخل الحركة الأولمبية.

ومع ذلك، ضغطت أوكرانيا وحلفاء لها في الغرب من أجل فرض حظر على رياضيي روسيا وبيلاروسيا.

وقال البيان الاثنين: "هناك مخاوف حقيقية بشأن مدى جدوى تنافس رياضيي روسيا وبيلاروسيا كمحايدين بالنظر إلى أنهم يحصلون على تمويل ودعم مباشر من بلديهما".

وأضافت الحكومة البريطانية أن بوسع روسيا وبيلاروسيا "تمهيد الطريق لعودة الرياضيين بشكل كامل إلى المجتمع الرياضي الدولي من خلال إنهاء الحرب التي بدأوها".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
فضيحة فساد جديدة تتكشف في صنعاء الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي فضيحة فساد جديدة تتكشف في صنعاء الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط