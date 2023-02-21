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South Korean soldiers watch a TV broadcasting a news report on North Korea firing two ballistic missiles off its east coast, in Seoul, South Korea, February 20, 2023. REUTERS/Kim Hong-Ji
صور تظهر التجربة الصاروخية الكورية الشمالية الأخيرة
كوريا الشمالية

بعد تجاربها الباليستية.. جلسة لمجلس الأمن حول كوريا الشمالية

كوريا الشمالية تواصل تجاربها الصاروخية.. وباريس تدعوها إلى "الامتثال لالتزاماتها الدولية"

العربية.نت
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يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً اليوم الثلاثاء لمناقشة الوضع في شبه الجزيرة الكورية بعد سلسلة تجارب صاروخية أطلقتها بيونغ يانغ.

وفي هذا السياق دانت فرنسا الاثنين "بأشد العبارات" إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً عابراً للقارات نهاية الأسبوع الماضي ودعت بيونغ يانغ إلى "الامتثال بدون تأخير لالتزاماتها الدولية".

وأعلنت آن كلير لوجاندر المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن باريس "تؤكد قلقها العميق من استمرار كوريا الشمالية في تطوير برامجها النووية والباليستية، الأمر الذي يشكل تهديداً خطيراً للاستقرار الإقليمي والأمن الدولي".

الصاروخ العابر للقارات الذي أطلقته كوريا الشمالية السبت
الصاروخ العابر للقارات الذي أطلقته كوريا الشمالية السبت
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وفي 18 فبراير نفذت كوريا الشمالية ما وصفته بتدريبات "مفاجئة" لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات، قالت إنه يظهر قدراتها على "شن هجوم نووي مضاد فتاك".

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن على كوريا الشمالية "الالتزام بعملية التخلي بالكامل وبشكل قابل للتحقق ولا رجعة فيه عن برامجها النووية والباليستية".

بعد يومين من إطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات، أطلقت كوريا الشمالية الإثنين صاروخين باليستيين قصيري المدى بحسب هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية.

ولقي إطلاق الصواريخ في خرق للعقوبات إدانات على نطاق واسع، بما في ذلك التنديد الشديد للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاثنين بالتجارب الصاروخية لبيونغ يانغ التي دعاها إلى الكف عن هذه "الأعمال الاستفزازية".

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