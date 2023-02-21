وسط الزلزال الجديد.. فيديو لأم سورية تضع مولودتها

على وقع زلزال ضرب مساء الاثنين محافظة هطاي التركية الجنوبية بقوة 6.4 درجة، وضعت سيدة سورية مولودتها في شهرها الثامن من الحمل، إثر تراجع حالتها الصحية.

في التفاصيل طلب زوجها حسن كيكوني (28 عاما) نجدة قوات الدرك في مدينة أنطاكيا مركز هطاي، لإسعاف زوجته جوليا (22 عاماً) الحامل في شهرها الثامن، عندما أصيبت بالذعر جراء الزلزال، وفق وكالة "الأناضول".

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وتم نقل السيدة السورية لمستشفى ميداني في أنطاكيا، حيث ولدت في غرفة خاصة أعدت لها وأنجبت طفلة.

A pregnant Syrian woman who fainted during the 6.4-magnitude earthquake centered in Hatay's Defne district gave birth to a baby girl in the field hospital where she was taken by gendarmerie teams



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فيما وضع الكادر الطبي الرضيعة في الحاضنة، ونقل الأم إلى المدينة الطبية في ولاية أضنة.

حالة ذعر

وقال الزوج في تصريحات للصحافيين إنه عندما كان يغادر المنزل مع زوجته بحالة ذعر على وقع الزلزال، تراجعت حالتها الصحية حينما كانا ينزلان على درج المبنى.

كما أضاف أنه عندما خرج من المبنى صادف سيارة لقوات الدرك التركية، وطلب المساعدة من عناصرها.

6 قتلى

يذكر أن 6 أشخاص قضوا في تركيا وأصيب 294 آخرون، بينهم 18 في حالة حرجة، من جراء زلزالين بقوة 6.4 و5.8 درجة ضربا مساء الاثنين شمال سوريا ومحافظة هطاي التركية الجنوبية الأكثر تضرراً من زلزال السادس من فبراير الذي خلف أكثر من 45 ألف قتيل في البلدين.

من جهتها أفادت منظمة "الخوذ البيضاء" في سوريا بتسجيل أكثر من 130 إصابة في شمال غربي سوريا مساء الاثنين.

فيما أوردت وكالة أنباء النظام الرسمية "سانا" بوصول 47 حالة إلى مستشفى الرازي في حلب معظمها ناتجة عن الهلع وحالات كسور ورضوض جراء التدافع.