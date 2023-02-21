بوتين: الغرب بدأ الحرب ضدنا.. وأخرج المارد من القمقم!

اتهم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الثلاثاء، الغرب ببدء الصراع في أوكرانيا، قائلاً إن الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة تسعى "لسلطة غير محدودة" في الشؤون الدولية.

وأضاف في خطاب أمام البرلمان أن "تدفقات المال الغربية للحرب لا تنحسر والغرب أخرج المارد من القمقم"، موضحاً: "هم من بدأوا الحرب وفعلنا كل شيء لمنعها".

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"من المستحيل هزيمتنا"

كما شدد على أن النخب الغربية هي المسؤولة عن التصعيد في أوكرانيا، لافتاً إلى أن الغرب يسعى لتحويل صراع محلي إلى صراع عالمي.

كذلك تابع أن روسيا تواجه خطراً وجودياً، مؤكداً أنه "من المستحيل هزيمة بلادنا في أرض المعركة. وسنفعل كل شيء من أجل عودة السلام إلى أراضينا".

خطوة بخطوة

وأوضح بوتين أن بلاده ستقرر مهام العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا خطوة بخطوة.

كما تابع: "فعلنا كل ما هو ممكن لحل مشكلة دونباس سلمياً، لكن الغرب أعد سيناريو مختلفاً".

فيما أردف أن كييف أجرت محادثات مع الغرب بشأن إمدادات الأسلحة قبل العملية العسكرية.

محاكمة "الخونة"

إلى ذلك توعّد بمحاكمة "الخونة" في روسيا.

وقال إن "كل الذين اختاروا خيانة روسيا يجب أن يُحاسَبوا أمام القانون"، مؤكداً في الوقت ذاته أن الأمر ليس عبارة عن "مطاردة ساحرات".

محاولات لتدمير الاقتصاد الروسي

أما فيما يخص اقتصاد بلاده، فأكد أن موسكو تتحدى محاولات الغرب لتدمير الاقتصاد الروسي عن طريق حزمة غير مسبوقة من العقوبات.

وأضاف أن تريليونات الدولارات على المحك بالنسبة للغرب لكن تدفقات الدخل الروسي لم تنضب.

يأتي ذلك الخطاب قبل 3 أيام من الذكرى الأولى لبدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.