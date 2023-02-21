بيلاروسيا: نواجه تهديدات على حدودونا.. وسنرد بشكل مناسب

أعلن رئيس قسم التعاون العسكري الدولي بوزارة الدفاع البيلاروسية، مساعد وزير الدفاع، فاليري ريفينكو، اليوم الثلاثاء، أن حلف شمال الأطلسي قام بتهيئة الظروف لإنشاء وحدات هجومية في اتجاه بيلاروسيا، لافتا إلى أن مينسك سترد بإجراءات مناسبة.

"إنشاء وحدات هجومية"

وقال ريفينكو، في مؤتمر صحافي للملحقين العسكريين الأجانب: "في الواقع، تم تهيئة الظروف التي يمكن بموجبها، وعلى أساس الوحدات العسكرية المنتشرة فعلياً والوحدات الفرعية للقوات المسلحة المشتركة لحلف الناتو، إنشاء وحدات هجومية من القوات في أقصر وقت ممكن لاستخدامها باتجاه بيلاروسيا".

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تحشيد أميركي

كما أشار إلى أن "أكثر من 60 ألف جندي أميركي مجهزين بأسلحة هجومية حديثة يتمركزون بشكل دائم في أوروبا، بالإضافة إلى حوالي 34 ألف جندي من الناتو كجزء مما يسمى بتعزيز الجناح الشرقي للحلف والعمليات والمهام الجارية في أوروبا الشرقية، منهم أكثر من 22 ألف يتمركزون مباشرة في بولندا ودول البلطيق".

"قوة دفاع إقليمية جديدة"

وكان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، قد قال أمس الاثنين، إن الجمهورية السوفيتية السابقة سوف تشكل قوة دفاع إقليمية جديدة على وقع القتال الدائر في أوكرانيا المجاورة.

وأقام لوكاشينكو علاقات عسكرية وثيقة مع روسيا، التي استخدمت أراضي بلاده لإرسال قوات إلى أوكرانيا منذ ما يقرب من عام في مستهل العملية العسكرية الروسية.

وأبقت روسيا أيضاً نحو 10 آلاف جندي في بيلاروسيا، وأجرت الدولتان تدريبات مشتركة بانتظام في إطار تحالفهما العسكري.