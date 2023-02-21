كييف: الصين قدمت خطة للسلام مع موسكو وسندرسها

قبل 3 أيام من دخول الصراع الروسي الأوكراني عامه الثاني، أعلنت كييف أنها تلقت خطة صينية للسلام. وقال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، اليوم الثلاثاء إن عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وانغ يي شارك الجانب الأوكراني النقاط الرئيسية لخطة السلام الصينية.

كما أضاف أن بلاده تعتزم وكييف دراستها واستخلاص النتائج، بحسب ما نقل مراسل العربية/الحدث.

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تعزيز الحوار

أتى ذلك، بعد أن دعت بكين بوقت سابق اليوم إلى "تعزيز حوار السلام " في أوكرانيا، مؤكدة أنها "قلقة للغاية" من النزاع الذي "يتفاقم بل يخرج عن السيطرة".

وقال وزير الخارجية تشين غانغ خلال مؤتمر في بكين "لقد مرّ عام تقريبًا منذ أن شهدت الأزمة في أوكرانيا تصعيدًا عامًا.. ندعو الدول المعنية إلى التوقّف في أسرع وقت ممكن عن صبّ الزيت على النار، وإلى التوقّف عن إلقاء اللوم على الصين".

التوقّف عن إثارة الضجيج

إلى ذلك، قارن تشين غانغ أيضًا بين أوكرانيا وتايوان، الجزيرة التي لا تنفكّ بكين تتعهّد استعادة السيطرة عليها، وبالقوة إذا لزم الأمر. ودعا أيضًا "الدول المعنية" إلى "التوقّف عن إثارة الضجيج بصياحها اليوم أوكرانيا، وغداً تايوان"، في ردّ على المخاوف من غزو عسكري صيني محتمل للجزيرة البالغ عدد سكانها 23 مليون نسمة.

ندعو الدول المعنية إلى التوقّف عن إثارة الضجيج بصياحها اليوم حول أوكرانيا، وغداً تايوان وزير الخارجية الصيني

لقاء مع بوتين

ويُنتظر وصول كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي إلى روسيا، اليوم في آخر محطة من جولة أوروبية له شملت فرنسا وإيطاليا والمجر وألمانيا.

فيما تتزايد الضغوط الغربية على بكين لتي لم تدعم يومًا بشكل علني الهجوم الروسي على الأراضي الأوكرانية إلا أنها أنها لم تنتقده أبدًا.

لكنّها أبدت مرات عديدة دعمها لموسكو في مواجهة العقوبات الغربية.