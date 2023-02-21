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فولوديمير زيلينسكي (أرشيفية من رويترز)
فولوديمير زيلينسكي (أرشيفية من رويترز)

موسكو: نهاية زيلينسكي قد تكون الاغتيال على يد أميركا

دبي - العربية.نت
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قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء إنها تتوقع أن تكون نهاية الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي الاغتيال على يد أميركا مثل رئيس هايتي الأسبق.

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"كذبة كبيرة"

وأضاف متحدث باسم الوزارة أن نفي واشنطن تورطها في تفجير "نورد ستريم" كذبة كبيرة.

جاءت التصريحات الروسية بعد يوم من زيارة مفاجئة للرئيس الأميركي جو بايدن إلى أوكرانيا لتأكيد دعم واشنطن لكييف.

إخطار روسيا

وكان البيت الأبيض قد أكد أنه تم التخطيط لزيارة بايدن قبل شهور بالتعاون بين البنتاغون وجهاز الخدمة السرية، وأنه تم إبلاغ روسيا بموعد زيارة بايدن لكييف قبل ساعات من مغادرته واشنطن.

وأوضح أن بايدن أراد إرسال رسالة واضحة حول الدعم الأميركي لأوكرانيا، وأنه ناقش مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي ملفات الطاقة والبنية التحتية والدعم الاقتصادي.

3 محاولات اغتيال

يشار إلى أن "التايمز" البريطانية، قد أفادت قبل عام بأن زيلينسكي نجا من 3 محاولات اغتيال خلال الأسبوع الأول من الحرب المستعرة.

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