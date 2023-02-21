هلع في هطاي من تكرار الزلازل.. وعدد القتلى يرتفع

ارتفع عدد القتلى جراء الزلزالين اللذين ضربا مساء أمس مقاطعة هطاي في الجنوب التركي إلى 6 أشخاص.

فقد أعلنت إدارة الطوارئ التركية "آفاد"، اليوم الثلاثاء، مقتل 6 أشخاص وإصابة 294 آخرين جراء الزلزالين، بينهم 18 في حالة حرجة.

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كما أشارت إلى أن 90 هزة ارتدادية، أعقبت الزلزالين

تكرار الزلازل

إلى ذلك، أشار مراسل العربية/الحدث إلى أن معظم السكان غادروا هطاي وسط مخاوف شديدة من تكرار الزلازل، في حين أفادت السلطات البلدية إلى تلقيها عدة تقارير عن وجود أشخاص عالقين تحت الأنقاض بعد الزلزال الأخير، مؤكدة أن العمل جار من قبل فرق الإنقاذ من أجل الوصول إليهم.

وبحسب "آفاد "فقد ضرب زلزالان بقوة 6.4 و5.8 درجة على مقياس ريختر محافظة هطاي مساء أمس، وانهارت المباني في عدة مدن.

فيما شعر السكان في اليونان ومصر وإسرائيل ولبنان وسوريا وقبرص بالهزات.

أتى هذان الزلزالان بينما لا تزال المنطقة المنكوبة التي ضربها زلزال أقوى فجر السادس من الشهر الحالي، تلملم جراحها وترفع الأنقاض والجثث، ووسط تحذيرات من انهيار مزيد من المباني التي تصدعت بقوة جراء الكارثة الأولى التي حصدت أكثر من 46 ألف قتيل في الجنوب التركي والشمال السوري. كما دمرت آلاف المباني وشردت ما يقارب مليون إنسان في تركيا، فضلا عن نحو 5 ملايين في سوريا.