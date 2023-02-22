ألبانيا تحتجز ناقلة نفط روسية.. وتعتقل 22 من طاقمها

احتجزت الشرطة الألبانية، على أساس الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي، ناقلة تحمل 22 ألف طن من النفط، يفترض أنها من روسيا، حسب ما أفادت صحيفة "فيشرنيي نوفوستي".
وذكرت الصحيفة نقلا عن الشرطة الألبانية، أن ناقلة ترفع علم ليبيريا احتجزت في ميناء دوريس الألباني، وغادرت أذربيجان محملة بالنفط من ناقلة أخرى في ميناء كالاماتا اليوناني، واعتقل 22 من أفراد طاقم الناقلة وفتح تحقيق بذلك.
يشار إلى أن حظر الاتحاد الأوروبي على إمدادات النفط البحرية من روسيا دخل حيز التنفيذ في 5 ديسمبر 2022، وفرضت دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا حدًا أقصى لسعر النفط الروسي الذي يتم توفيره عن طريق البحر عند مستوى 60 دولارًا للبرميل.
وبدأت قيود مماثلة على توريد المنتجات البترولية من روسيا اعتبارًا من 5 فبراير 2023، ووافق مجلس الاتحاد الأوروبي رسميًا على قرار بالاشتراك مع مجموعة السبع، يحدد سقفًا لأسعار المنتجات البترولية الروسية المنقولة عن طريق البحر قرابة 100 دولار لسعر برميل النفط.
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