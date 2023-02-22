قتيلان وعشرات الإصابات برصاص إسرائيلي في نابلس

قتل فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي الأربعاء في عملية عسكرية متواصلة منذ الصباح في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة على ما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية.

قتيلان و36 مصابا

وأعلنت الوزارة في بيان مقتضب "قتيلان برصاص الاحتلال في نابلس" مؤكدة في بيان لاحق "تسجيل 36 إصابة بينها 6 إصابات خطيرة تتلقى العلاج في مستشفيات المدينة".

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إلى هذا، قال شهود ومسؤولون طبيون إن القوات الإسرائيلية حاصرت مسلحين من حركة الجهاد الفلسطينية في مدينة تشهد أعمال عنف بالضفة الغربية اليوم الأربعاء وقتلت فلسطينيين اثنين على الأقل وأصابت أكثر من 20 آخرين خلال الاشتباك الناجم عن ذلك.

"عملية في نابلس"

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه ينفذ حاليا عملية في نابلس لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل حتى الآن.

فيما قالت مصادر بحركة الجهاد الإسلامي إن القوات الإسرائيلية حاصرت اثنين من قادتها بمنزل في نابلس وإن مسلحين آخرين انضموا إلى القتال. وأفاد شهود بسماع انفجارات ودوي إطلاق النيران وأن شبانا محليين رشقوا القوات بالحجارة.

مداهمات متكررة

يشار إلى أن مدينتي نابلس وجنين القريبة تشهدان مداهمات متكررة كثفتها إسرائيل على مدار العام الماضي في أعقاب موجة من الهجمات التي شنها فلسطينيون في مدنها وأسفرت عن سقوط قتلى.

من جهته، عبر نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن إدانته للمداهمة في نابلس ودعا لإنهاء الهجمات المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.