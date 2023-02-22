الصين: سنلعب دوراً لتسوية الصراع بأوكرانيا.. وروسيا ترحب

أعلن وزير الخارجية الصيني عن عزم حكومة بلاده لعب دور بناء في تسوية الصراع بين روسيا وأوكرانيا، الأمر الذي رحبت به موسكو.

وقال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "الجانب الصيني سيلتزم بحزم، كما كان من قبل، بموقف موضوعي وحيادي، ويلعب دورا بناء في التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية".

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كما أضاف "نثمن رغبة روسيا في تسوية الصراع مع أوكرانيا سلميا".

ترحيب روسي

في المقابل، رحبت روسيا بوساطة الصين لحل النزاع في أوكرانيا، وقالت الخارجية الروسية في بيان "نعمل مع الصين عن كثب بشأن الأمن".

كما أضافت "ننظر بجدية إلى مبادرة الصين حول الأمن العالمي".

تتطور بشكل جيد

والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الذي يزور موسكو حالياً تزامناً مع لقاء الرئيس الأميركي جو بايدن، مع قادة دول أوروبا الشرقية.

وقال بوتين إن العلاقات مع الصين تتطور بشكل جيد، مضيفاً أن البلدين قد يسجلان مستويات جديدة في المبادلات التجارية خلال العام الجاري.

كما أضاف بوتين لكبير الدبلوماسيين الصيني، إنه يرغب في إجراء محادثات معه بشأن الوضع الدولي الراهن الذي وصفه بـأنه "صعب".

جاء ذلك في ظل حالة ترقب حول خطة سلام صينية لأوكرانيا يُفترض أن يكشف عنها هذا الأسبوع، حيث يرتدي التعاون بين بكين وموسكو أهمية كبيرة لتحقيق استقرار الوضع على الساحة الدولية.