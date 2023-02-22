الناتو: بوتين ليس مستعداً للسلام.. وسنحمي كل شبر من أراضي الحلف

أكد الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، اليوم الأربعاء، "أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس مستعدا للسلام".

وتابع في كلمته بقمة مجموعة بوخارست 9 التي تستضيفها وارسو البولندية "لن نسمح لروسيا بالتأثير على أمن أوروبا".

مادة اعلانية

كما أضاف "سنحمي كل شبر من أراضي الحلف".

بايدن: سندافع عن كل شبر من أراضي الناتو

بدوره، قال الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إن حلف الناتو أصبح أقوى مما كان عليه، مجدداً تأكيده الدفاع عن كل شبر من أراضي حلف شمال الأطلسي.

كما أضاف "الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي هو خط المواجهة للدفاع الجماعي للحلف".

كذلك قال في قمة مجموعة بوخارست 9 في وارسو البولندية "أكدت للرئيس الأوكراني زيلينسكي في كييف التزام حلف الناتو بدعم أوكرانيا".

بدوره، قال رئيس رومانيا إن الحرب في أوكرانيا جلبت المعاناة وتسببت في نزوح الملايين، مضيفاً "مواصلة الدعم لأوكرانيا أمر ضروري لمستقبل أوروبا".

كما تابع في كلمته "واشنطن أظهرت التزاما كبيرا تجاه أمن الجناح الشرقي للناتو"، معبرا عن تطلعه لتعزيز الحضور الأميركي في شرق أوروبا.

ما هي مجموعة بوخارست 9؟

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة "بوخارست 9" تأسست في الرابع من نوفمبر عام 2015 في العاصمة الرومانية بوخارست بمبادرة من رئيس رومانيا كلاوس يوهانيس ورئيس بولندا أندريه دودا خلال لقاء ثنائي جمع بينهما، وتجمع تسع دول أعضاء هم بلغاريا وجمهورية التشيك وإستونيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا.

وظهرت المجموعة بشكل أساسي بهدف مواجهة موقف روسيا بعد ضم شبه جزيرة القرم من أوكرانيا وتدخلها اللاحق في شرق أوكرانيا في عام 2014، لاسيما أن كافة الدول الأعضاء في "بوخارست 9" كانت إما جزءًا من الاتحاد السوفيتي السابق أو أعضاء في حلف وارسو السابق.