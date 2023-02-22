الهزات الأرضية بتركيا مستمرة.. زلزال جديد يضرب ديار بكر

بعد الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا في 6 فبراير/شباط الجاري، مخلّفاً أكثر من 47 ألف ضحية، لم تتوقف الهزّات الارتدادية في البلاد.
فقد أعلن معهد الزلازل التركي، اليوم الأربعاء، أن زلزالاً جديداً بقوة 4.5 درجة ضرب مدينة دياربكر الواقعة جنوب شرقي البلاد.
وديار بكر هي من المناطق التي ضربها الزلزال المدمر سابقاً. وكذلك من المناطق المنكوبة التي أعلنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
في السياق أيضاً، أكدت إدارة الكوارث التركية، اليوم، أن هزة ارتدادية بقوة 4,1 درجة على مقياس ريختر وقعت في قهرماش مرعش مركز الزلزال الأصلي.
يذكر أن الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا فضلا عن الشمال السوري فجر السادس من فبراير خلف أكثر من 47 ألف قتيل في البلدين.
كما دمر آلاف المباني والشقق، كما شرد مليون إنسان في المناطق التركية، وأكثر من 5 ملايين في سوريا وفق تقديرات الأمم المتحدة.
وقد لحق هذا الزلزال آلاف الهزات الارتدادية، فضلا عن زلزال قوي آخر مساء أمس حصد 3 قتلى في تركيا و4 في سوريا، فضلا عن مئات الجرحى.
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