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(تعبيرية من آيستوك)

جريمة نهب تغضب السودانيين.. وعقوبات رادعة للمتهمين

الخرطوم - خالد فتحي 
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أصدرت محكمة جنايات بالعاصمة الخرطوم، الأربعاء، أحكاماً رادعة بالسجن للمتهمين في جريمة نهب أحد الأشخاص بالطريق العام.

في التفاصيل، أصدر قاضي محكمة جنايات الامتداد بالخرطوم، أحكاماً بالسجن 3 أعوام ونصف العام بحق 6 متهمين، بعد إدانتهم بالنهب والإيذاء الجنائي لأحد الأشخاص، في وضح النهار بالسوق المركزي جنوب العاصمة.

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كما قضت بستة أشهر إضافية على المتهمين لإدانتهم بالتعدي الجنائي تحت المادة 184 من قانون العقوبات بالسودان.

فيما قضت على أحدهم بالسجن ثلاثة أعوام إضافية بعد إدانته بالسرقة.

غضب واسع

يذكر أن الجريمة وقعت، الأحد، بالسوق المركزي جنوب الخرطوم. وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق محاولة نهب أحد الأشخاص وهو مطروح على الأرض قبل إفلاته بأعجوبة من براثن المعتدين.

فيما فجّر المقطع الذي انتشر كالنار في الهشيم، غضباً واسعاً وسط السودانيين، حيث إن الجريمة ارتكبت في وضح النهار وأمام المارة والباعة بطريق مزدحم دون أن يتدخل أحد لرد المعتدين أو نجدة المجني عليه.

من أصحاب السوابق

ولاحقاً، أظهرت التحقيقات أن المجني عليه أجنبي الجنسية. كما جرى التحقق من وجوه المتهمين التي ظهرت بالفيديو.

كذلك اتضح بالتحريات أن المتهمين من أصحاب السوابق الجنائية المسجلين خطراً بقسم شرطة السوق المحلي بالخرطوم.

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