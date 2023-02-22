زيلينسكي: قواتنا تتشبث بمواقعها رغم هجمات روسيا

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن قوات بلاده تتشبث بمواقعها على خط المواجهة في شرق أوكرانيا على الرغم من الضغوط الكبيرة التي تواجهها من الهجمات الروسية المستمرة.

وأضاف في خطابه المصور ليل الثلاثاء أنه "من المهم للغاية أنه لم يطرأ أي تغيير على الخطوط الأمامية على الرغم من الضغط الكبير على قواتنا"، بحسب ما نقلت "رويترز".

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كذلك قال زيلينسكي إن القوات الروسية تتكبد "خسائر فادحة" في الهجمات المستمرة في منطقتي دونيتسك ولوجانسك، محور القتال الرئيسي.

مقتل 200 غسكري أوكراني

يأتي ذلك، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل نحو 200 عسكري أوكراني بالإضافة لتدمير عدد من المعدات العسكرية الأوكرانية، وذلك في حصيلة عملياتها العسكرية خلال الـ 24 ساعة الماضية على محاور القتال المختلفة.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق أمس الثلاثاء، أن روسيا ستضطر لإبعاد التهديدات عن حدودها، بما يتناسب مع مدى الأسلحة الغربية التي يستلمها نظام كييف.

وقال بوتين في كلمته أمام الجمعية الفدرالية: "هناك أمر يجب أن يفهمه الجميع، كلما ازداد مدى منظومات الأسلحة الغربية التي تزود بها أوكرانيا، كلما اضطررنا لإبعاد التهديدات أكثر عن حدودنا، هذا أمر طبيعي".

تراجع أوكراني

هذا وتستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فيما تقترب الحرب الدامية من إتمام عامها الأول.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء الماضي، عن تراجع القوات الأوكرانية لمسافة 3 كيلومترات. وأوضحت في بيان أن قواتها اخترقت دفاع القوات الأوكرانية الموجه في منطقة غابات في جمهورية لوغانسك الشعبية.