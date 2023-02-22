ضمّوا موانئ جديدة.. أوكرانيا تطالب بتوسيع اتفاق الحبوب

بهدف تمديده لمدة عام واحد، أعلن مسؤول أوكراني كبير، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستطلب من تركيا والأمم المتحدة، هذا الأسبوع، بدء محادثات لتمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وشدد المسؤول على أن الطلب الأوكراني يشمل تمديد الاتفاق عاماً واحداً على الأقل على أن يشمل موانئ ميكولايف.

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من 3 موانئ أوكرانية

أتى ذلك بعدما أدت مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، التي توسطت فيها الأمم المتحدة وتركيا في يوليو تموز الماضي، إلى تصدير الحبوب من 3 موانئ أوكرانية.

كما تم تمديد الاتفاق في نوفمبر/تشرين الثاني، على أن ينتهي العمل به في 18 مارس/آذار ما لم يتم الاتفاق على تمديده.

"اتفاق الحبوب"

يشار إلى أن اتفاق الحبوب الذي تم التوصل إليه في البداية في يوليو/تموز، يوفّر ممرا بحريا يحظى بالحماية بهدف التخفيف من نقص الغذاء العالمي من خلال السماح باستئناف الصادرات من 3 موانئ في أوكرانيا، وهي منتج رئيسي للحبوب والبذور الزيتية.

جاء ذلك بعدما لعب انخفاض الشحنات من أوكرانيا في أعقاب العملية العسكرية الروسية في فبراير/شباط دورا في أزمة أسعار الغذاء العالمية هذا العام، لكن كانت هناك أيضا عوامل مهمة أخرى بما في ذلك جائحة كوفيد-19 والصدمات المناخية المستمرة، مثل الجفاف في كل من الأرجنتين والولايات المتحدة.

في حين تعدّ أوكرانيا وروسيا من الدول الكبرى في العالم المصدرة للحبوب، أما روسيا فهي أكبر مصدر للقمح في العالم ومصدر كبير للأسمدة للأسواق العالمية.