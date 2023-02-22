اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
من مراسم توقيع اتفاقية الحبوب بين روسيا وأوكرانيا في تركيا برعاية الأمم المتحدة

ضمّوا موانئ جديدة.. أوكرانيا تطالب بتوسيع اتفاق الحبوب

الاتفاق تم بهدف التخفيف من نقص الغذاء العالمي

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

بهدف تمديده لمدة عام واحد، أعلن مسؤول أوكراني كبير، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستطلب من تركيا والأمم المتحدة، هذا الأسبوع، بدء محادثات لتمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

روسيا: لم نوافق على تمديد العمل باتفاق الحبوب العرب والعالم روسيا: لم نوافق على تمديد العمل باتفاق الحبوب

وشدد المسؤول على أن الطلب الأوكراني يشمل تمديد الاتفاق عاماً واحداً على الأقل على أن يشمل موانئ ميكولايف.

من 3 موانئ أوكرانية

أتى ذلك بعدما أدت مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، التي توسطت فيها الأمم المتحدة وتركيا في يوليو تموز الماضي، إلى تصدير الحبوب من 3 موانئ أوكرانية.

كما تم تمديد الاتفاق في نوفمبر/تشرين الثاني، على أن ينتهي العمل به في 18 مارس/آذار ما لم يتم الاتفاق على تمديده.

"اتفاق الحبوب"

يشار إلى أن اتفاق الحبوب الذي تم التوصل إليه في البداية في يوليو/تموز، يوفّر ممرا بحريا يحظى بالحماية بهدف التخفيف من نقص الغذاء العالمي من خلال السماح باستئناف الصادرات من 3 موانئ في أوكرانيا، وهي منتج رئيسي للحبوب والبذور الزيتية.

جاء ذلك بعدما لعب انخفاض الشحنات من أوكرانيا في أعقاب العملية العسكرية الروسية في فبراير/شباط دورا في أزمة أسعار الغذاء العالمية هذا العام، لكن كانت هناك أيضا عوامل مهمة أخرى بما في ذلك جائحة كوفيد-19 والصدمات المناخية المستمرة، مثل الجفاف في كل من الأرجنتين والولايات المتحدة.

في حين تعدّ أوكرانيا وروسيا من الدول الكبرى في العالم المصدرة للحبوب، أما روسيا فهي أكبر مصدر للقمح في العالم ومصدر كبير للأسمدة للأسواق العالمية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ما دلالة استخدام الغنوشي كلمة الطاغوت؟.. قاضي التحقيق يواجهه باتهام جديد ما دلالة استخدام الغنوشي كلمة الطاغوت؟.. قاضي التحقيق يواجهه باتهام جديد
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط