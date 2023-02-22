عقوبات على قنوات تركية انتقدت تعامل الحكومة مع آثار الزلزال

فرض المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي، الأربعاء، عقوبات على 3 محطات تلفزيونية انتقدت طريقة تعامل الحكومة مع تداعيات الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد في السادس من فبراير.

وأعلن إلهان تاسكي، وهو عضو في المجلس منتخب من المعارضة، عبر تويتر، فرض غرامة على قنوات "خلق تي في" و"تيلي 1" و"فوكس تي في" وتعليق عدد من برامجها "بسبب المعلومات والتعليقات التي بثتها حول الزلزال"، وفق فرانس برس.

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كما حُكم على "خلق تي في" و"تيلي 1" بغرامة تعادل 5% من حجم معاملاتها لشهر يناير، إضافة إلى إيقاف أحد برامجها اليومية مدة 5 أيام.

كذلك فرضت غرامة أخرى تعادل 3% من رقم معاملات يناير على "خلق تي في" و"فوكس تي في".

"ثغرات"

يشار إلى أن الحكومة التركية تتعرض لانتقادات من المعارضة ووسائل الإعلام المستقلة لضعف رد فعلها خلال الأيام الأولى في المناطق التي دمرها زلزال قوته 7.8 درجة.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان قد أقر، الأسبوع الماضي، بوجود "ثغرات" في تنظيم الإغاثة، بينما شدد على فداحة الزلزال.

أما رئيس "حزب الشعب الجمهوري" كمال كيليتشدار أوغلو، فقد انتقد السلطات، معتبراً أن "عدم كفاءتها كلف عشرات الآلاف من مواطنينا حياتهم".

يذكر أن تركيا أصدرت في أكتوبر قانوناً يعاقب على نشر "الأخبار الكاذبة" بأحكام تصل إلى السجن 3 سنوات.