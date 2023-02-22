معاهدة "نيو ستارت" النووية.. الدوما يصادق على قرار بوتين

بعد إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تعليق مشاركة بلاده في آخر معاهدة لمراقبة الأسلحة بين أكبر دولتين نوويتين بالعالم، تبنى مجلس الدوما الروسي، الأربعاء قانوناً بشأن تعليق مشاركة موسكو في معاهدة "ستارت".

وقال الدوما، وهو مجلس النواب في البرلمان الروسي، في بيان إن "مشروع القانون ينص على أن يعلق الاتحاد الروسي المعاهدة المبرمة بينه وبين الولايات المتحدة الأميركية بشأن التدابير الرامية إلى زيادة خفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها، والموقعة في براغ بـ8 أبريل 2010".

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كما لفت إلى أن القرار الخاص باستئناف مشاركة روسيا في المعاهدة سيتخذه رئيس البلاد، وفق وسائل إعلام محلية.

فيما يدخل القانون حيز التنفيذ بعد نشره رسمياً.

تهديد بتجارب نووية

يأتي ذلك بعد إعلان بوتين، الثلاثاء، أن بلاده علّقت مشاركتها في معاهدة "نيو ستارت" الروسية الأميركية بشأن نزع السلاح النووي.

وقال في خطابه: "يريدون إلحاق هزيمة استراتيجية بنا، ومهاجمة مواقعنا النووية، ولهذا السبب بات واجباً علي أن أعلن أن روسيا ستعلق مشاركتها في معاهدة (نيو) ستارت".

معلومات عن معاهدة نيو ستارت

كما هدد بإجراء تجارب نووية جديدة إذا قامت واشنطن بذلك أولاً، بحسب فرانس برس.

فيما خففت وزارة الخارجية الروسية من حدة هذا الإعلان مؤكدة في بيان أن "روسيا تعتزم التزام نهج مسؤول وستواصل الامتثال الصارم للقيود الكمية المفروضة على الأسلحة الهجومية الاستراتيجية المنصوص عليها في المعاهدة".

آخر اتفاق ثنائي

يذكر أن هذا الاتفاق الذي وُقع عام 2010 يعدّ آخر اتفاق ثنائي من نوعه يلزم القوتين.

وكانت روسيا قد أعلنت في بداية أغسطس تعليق عمليات التفتيش الأميركية المخطط لها في مواقعها العسكرية في إطار الاتفاق، مؤكدة أن هذه الخطوة جاءت رداً على العراقيل الأميركية أمام عمليات التفتيش الروسية في الولايات المتحدة.