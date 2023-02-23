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السويد: محادثات الناتو مع أنقرة ستستأنف في منتصف مارس

دبي - العربية.نت
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قال رئيس الوزراء السويدي أمس الأربعاء إن المحادثات مع تركيا بشأن عضوية حلف شمال الأطلسي ستستأنف في منتصف مارس آذار بعد توقفها في يناير كانون الثاني.

وأضاف رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون خلال مقابلة مع محطة الإذاعة السويدية العامة (إس في تي) "هناك أيضا موعد، إنه ليس سرا لكننا ننتظر التأكيد".

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تقدمت السويد وفنلندا العام الماضي بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي بعد غزو روسيا لأوكرانيا، لكن السويد واجهت اعتراضات غير متوقعة من تركيا.

وتتهم أنقرة ستوكهولم بإيواء من تعتبرهم تركيا أعضاء في جماعات إرهابية، وتطالب بتسليمهم كخطوة نحو الموافقة على منح السويد عضوية حلف الأطلسي.

تعثر المحادثات

وتعثرت المحادثات بشأن عضوية الحلف بين فنلندا والسويد وتركيا منذ يناير كانون الثاني بعد أن أحرق راسموس بالودان زعيم حزب هارد لاين الدنمركي اليميني المتطرف نسخة من القرآن خارج السفارة التركية في ستوكهولم.



لكن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قال يوم الاثنين إن المحادثات المعلقة ستستأنف قريبا، وهو ما قال كريسترسون في وقت لاحق إنه يرحب به.

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