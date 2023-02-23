القبض على لص سرق "مركزاً لذوي الإعاقة" في الأردن
سلب مبلغ 200 دينار من الموظفة العاملة داخل المركز تحت التهديد وفر من المكان
هذا اللص ليس كباقي اللصوص، فقد تجرد من كافة مشاعره الإنسانية وأقدم على سرقة أحد مراكز ذوي الإعاقة في محافظة الزرقاء بالأردن، إلا أنه لم يتمتع بالمبلغ المالي كثيراً لأن الأمن كان أسرع من أن يتصرف هذا اللص بالمبلغ.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني العقيد عامر السرطاوي، إنه بتاريخ 20/2/2023 ورد بلاغ لمديرية شرطة محافظة الزرقاء شمال شرقي العاصمة عمان، بدخول شخص مجهول لأحد المراكز الخاصة في المحافظة وسلب مبلغ 200 دينار من الموظفة العاملة داخل المركز تحت التهديد والفرار من المكان.
كاميرات وثقت الحدث
اللص أجبر الموظفة على تسليمه المبلغ رغم تحذيره وتنبيهه من قبلها بأن المكان مراقب بالكاميرات، إلا أنه أصر على ارتكاب جريمته بسلب المبلغ المالي.
وفور أخذه المبلغ خرج من المركز، لتلحق به الموظفة وتبدأ بالاستغاثة ممن هم متواجدون في الطريق إلا أنه فر مسرعاً للاختباء.
مداهمة لضبطه
الناطق الإعلامي العقيد السرطاوي أكد أنه على الفور شُكل فريق تحقيقي من شرطة الزرقاء والبحث الجنائي، وتمكن من تحديد هوية مرتكب الجريمة ومكان وجوده، إذ أُلقي القبض عليه بعد مداهمته واعترف بالتحقيق معه بارتكاب الجريمة وستتم إحالته للقضاء.
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