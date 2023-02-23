بعد حديث عن تعزيز قدراتها.. تعرف على القوات الروسية النووية

ألقى تصريح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نية روسيا تعليق مشاركتها في المعاهدة الروسية لخفض الأسلحة الاستراتيجية، الضوء على القوات النووية الاستراتيجية الروسية.

للعلم أنه وبموجب المعاهدة، الموقعة في 2010 وجرى تمديدها حتى 2026، تعهدت موسكو وواشنطن بعدم نشر أكثر من 1550 رأسا نووية استراتيجية و700 صاروخ وقاذفة طويلة المدى كحد أقصى.

مادة اعلانية

يذكر أن روسيا والولايات المتحدة تملكان معا 90% من الرؤوس الحربية النووية في العالم.

ووفقا لـ "أساسيات سياسة الدولة الروسية في مجال الردع النووي" الصادرة في عام 2020، تعتبر روسيا الأسلحة النووية حصريا وسيلة ردع، ويعتبر استخدامها تدبيرا استثنائيا وضروريا، ويتم اتخاذ كل الجهود اللازمة للحد من التهديد النووي ومنع تفاقم العلاقات بين الدول التي تثير الصراعات العسكرية، بما في ذلك الصراعات النووية.







تعبيرية نووي، روسيا، (أ ب) نووي، روسيا، (أ ب) روسيا تستعرض قواتها النووية أمام الغرب مع تصاعد التوتر على الأراضي الأوكرانية

وقد صممت القوات النووية الاستراتيجية الروسية لردع العدوان وتدمير الأهداف الاستراتيجية للعدو في حرب نووية، وتمثل المكون الرئيسي من القوات النووية للبلاد، بما في ذلك قوات الصواريخ الاستراتيجية وجزء من القوات البحرية: القوات النووية الاستراتيجية البحرية، وجزء من القوات الجوية الفضائية: القوات النووية الاستراتيجية للطيران.

وتعتمد القوات النووية الاستراتيجية على أنظمة أرضية ثابتة ومتحركة من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، وغواصات الصواريخ الاستراتيجية، والقاذفات الاستراتيجية المجهزة بصواريخ كروز الاستراتيجية جو-أرض والقنابل الجوية.

وبحسب الإعلام الروسي، فإن الكمية الدقيقة للأسلحة النووية التي في حوزة روسيا هي من بين أسرار الدولة، وبموجب معاهدة "ستارت-3"، فإنه بحلول 5 فبراير 2018 (تاريخ المعاهدة الرئيسي) كان إجمالي قدرة روسيا هو 527 وحدة لنشر الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية الغواصة والقاذفات الثقيلة، و1444 وحدة للرؤوس الحربية للصواريخ الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية وكذلك للرؤوس الحربية النووية المحتسبة كقاذفات ثقيلة، و779 وحدة للقاذفات القابلة وغير القابلة للنشر والصواريخ الباليستية العابرة للقارات والأسلحة القابلة وغير القابلة للنشر.

ووفقا للبيانات الصادرة عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فاعتبارا من يناير 2022، امتلكت روسيا 5977 رأسا نوويا، بما في ذلك 1588 تم نشرها على مركبات إطلاق جاهزة للقتال، و2889 في حالة توقف. الباقي موجود في الاحتياطي، وفي منشآت تخزين طويل الأجل، أو يتم تحضيره للمعالجة بعد انتهاء مدة الخدمة المحددة.

وبالنسبة للجانب الأميركي فإنه يوفر نفس البيانات من قبل اتحاد العلماء الأميركيين، الذين خلفوا مبتكري مشروع مانهاتن (الاسم الرمزي لبرنامج الولايات المتحدة لتطوير الأسلحة النووية).

وفي نهاية عام 2021، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يتم الحفاظ على التكافؤ التقريبي بين روسيا والولايات المتحدة الأميركية من حيث الناقلات وعدد الرؤوس الحربية النووية.

وتتسلح قوات الصواريخ الاستراتيجية بـ 5 أنواع من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات: "يارس" RS-24 والذي يسمى SS-29 وفقا لتصنيف "الناتو"، "ساتانا" (الشيطان) والذي يسمى SS-18 وفقا لتصنيف "الناتو"، "توبول" RT-2PM2 والذي يسمى SS-27 وفقا لتصنيف "الناتو"، "سارمات" RS-28 والذي يسمى SS-28 وفقا لتصنيف "الناتو"، و"أفانغارد" والذي يسمى SS-19 وفقا لتصنيف "الناتو".

وفي عام 2022، كان لدى البحرية الروسية 10 غواصات نووية تحمل صواريخ باليستية يصل مداها الأقصى إلى 8 آلاف كيلومتر.

وتعتبر قاذفات Tu-160 وTu-95 القادرة على حمل صواريخ كروز Kh-55 بسعة حمولة 200-500 كيلو طن، الناقلات الرئيسية للأسلحة النووية في القوات الجوية الفضائية الروسية.

إضافة إلى ذلك، تمتلك روسيا أسلحة نووية تكتيكية مصممة لزيادة القوة النارية في العمليات القتالية في منطقة جغرافية محدودة، والتي يمكن أن تكون، على سبيل المثال، ذخيرة مدفعية.

وتمر روسيا الآن بالمراحل الأخيرة من تحديث متعدد السنوات لقواتها النووية الاستراتيجية وغير الاستراتيجية، لتحل محل أسلحة الحقبة السوفيتية بأنظمة أحدث، وفي ديسمبر 2021، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن الأسلحة والمعدات الحديثة تشكل 89.1% من الثالوث النووي لروسيا.

ويقع على عاتق القوات الصاروخية الاستراتيجية حوالي 60% من مهام الردع الاستراتيجي (تمثل قوات الصواريخ الاستراتيجية أكثر من 60% من حاملات الطائرات والرؤوس النووية، وبالتالي فإن إعادة تسليحها بأنظمة صواريخ جديدة هي أولوية.