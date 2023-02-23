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بكين أمام الأمم المتحدة: الأولوية في أوكرانيا وقف إطلاق النار

نائب المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة داي بن: "ندعو طرفي النزاع إلى الامتناع عن القتال حتى لا يخرج هذا الصراع عن السيطرة"

تاس
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أعلن نائب المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة داي بن، أن أولوية بلاده بالنسبة للصراع في أوكرانيا هي وقف إطلاق النار والأعمال القتالية.

وقال داي بن، اليوم الخميس، متحدثا في اجتماع لمجلس الأمن: "الأولوية هي تعزيز وقف إطلاق النار ووقف الأعمال العدائية. تتجلى المأساة كلما زادت المعاناة الإنسانية. ندعو طرفي النزاع إلى الامتناع عن القتال حتى لا يخرج هذا الصراع عن السيطرة".

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وتابع: "ستقدم الصين قريبا وثيقة بشأن التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية. هدفنا من ذلك هو الاستمرار في لعب دور بناء في حل الأزمة الأوكرانية وتحقيق السلام"، مؤكدا أن الحل السياسي لايزال ممكنا في الأزمة الأوكرانية.

هذا وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء، أن بكين أطلعت موسكو على رؤيتها بشأن "تسوية سياسية" للنزاع في أوكرانيا، وذلك بعد زيارة كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي إلى موسكو، لكنها أكدت أنها لم تبحث مع الأخير خطة للسلام بشأن كييف.

وقالت الوزارة في بيان إن "الشركاء الصينيين أطلعونا على آرائهم حول الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية، إضافة إلى مقارباتهم لتسويتها سياسيا"، لكنها أشارت إلى أنه "لم يدر حديث حول أي خطة سلام محددة".

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أعربت في وقت سابق عن ترحيب موسكو برغبة بكين في لعب دور إيجابي في حل الأزمة الأوكرانية.

ويدور الحديث حول خطة سلام صينية لأوكرانيا يُفترض أن يكشف عنها هذا الأسبوع.

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