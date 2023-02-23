بوتين: رئيس الصين سيزور موسكو والعلاقات وصلت إلى آفاق جديدة

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء إن نظيره الصيني شي جين بينغ سيزور روسيا، مضيفا أن العلاقات بين البلدين وصلت إلى "آفاق جديدة" وسط مخاوف الولايات المتحدة من أن تقدم بكين دعماً مادياً لموسكو في غزو أوكرانيا.

والتقى بوتين بوزير الخارجية الصيني وانغ يي في الكرملين، قائلاً إن التجارة الثنائية بين البلدين أفضل من المتوقع ويمكن أن تصل قريباً إلى 200 مليار دولار سنوياً، ارتفاعاً من 185 مليار دولار العام الماضي.

مادة اعلانية

وقال بوتين لوانغ "ننتظر زيارة رئيس جمهورية الصين الشعبية لروسيا، لقد اتفقنا على ذلك".

كما أضاف "كل شيء آخذ في التقدم والتطور. لقد وصلنا إلى آفاق جديدة".

وقد يؤدي إرسال الصين أسلحة إلى روسيا إلى تصعيد محتمل للحرب بين موسكو وكييف لتصبح بين روسيا والصين من جهة وأوكرانيا وحلف شمال الأطلسي الذي تقوده الولايات المتحدة من جهة أخرى.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن وانغ، الذي التقى أيضا بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قوله إن الصين "لن تتخلى عن مبدئها

بتبني موقف موضوعي وحيادي ولعب دور بناء في التسوية السياسية للأزمة".

دور حيوي للصين

ورحبت وزارة الخارجية الروسية بالدور الحيوي للصين في جهود حل الصراع في أوكرانيا، وقالت إنها تقدر "نهج الصين المتوازن".

وأصدرت الوزارة بيانا منفصلا قالت فيه إن لافروف ووانغ لم يناقشا خطة سلام صينية جرى الإعلان عنها سابقا.

بدوره، أبلغ وانغ بوتين بأن العلاقات بين البلدين صمدت أمام ضغوط الوضع الدولي المتقلب وأن تلك الأزمات أتاحت بعض الفرص.

وقال وانغ عبر مترجم فوري حضر الاجتماع إن العلاقات بين الصين وروسيا ليست موجهة ضد أي دولة أخرى، لكنها بالمثل "لن تخضع لضغوط أطراف ثالثة"، في إشارة واضحة للولايات المتحدة.



وقال وانغ لبوتين "معا ندعم تعدد الأقطاب والديمقراطية في العلاقات الدولية".