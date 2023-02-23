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People wait as emergency workers search through rubble for the bodies of a mother and child, in the aftermath of a deadly earthquake, in Antakya, Hatay province, Turkey, February 21 2023. (Reuters)
زلزال تركيا

حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا تتجاوز الـ 50 ألفاً

دبي - العربية.نت
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أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو اليوم الأربعاء إن عدد قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد في السادس من فبراير شباط ارتفع إلى 43556.

ونقلت وكالة الأناضول عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية أمس القول إن البلاد تعرضت لسبعة آلاف و242 هزة ارتدادية منذ ذلك الزلزال، قوة 41 منها تراوحت بين 5 و6 درجات و450 هزة بين 4 و5 درجات.

عقوبات على قنوات تركية انتقدت تعامل الحكومة مع آثار الزلزال العرب والعالم عقوبات على قنوات تركية انتقدت تعامل الحكومة مع آثار الزلزال

من جهته، أعلن المرصد السوري ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال السادس من فبراير في الشمال السوري إلى قرابة ستة آلاف وسبعمائة وخمسين شخصاً.

وأكد المرصد أن المئات لايزالون بحالة حرجة.

كما أشار إلى أن عدد الضحايا السوريين جراء الزلزال في جنوب تركيا والذين تم إدخالهم من المعابر التركية إلى سوريا بلغ نحو ألف وثمانمئة منذ السادس من فبراير.

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