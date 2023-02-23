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سانشيز في أقصى اليسار وزيلينسكي في الوسط
سانشيز في أقصى اليسار وزيلينسكي بالوسط
روسيا و أوكرانيا

رئيس الوزراء الإسباني يصل إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني

تتزامن الزيارة مع الذكرى السنوية الأولى لبدء الهجوم الروسي على أوكرانيا

تاس
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وصل رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، اليوم الخميس، إلى كييف، حيث سيلتقي الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.

وقال المكتب الصحافي لمجلس الوزراء الإسباني في بيان: "رئيس الوزراء سانشيز يتواجد حالياً في أوكرانيا، حيث سيعقد اجتماعا مع الرئيس زيلينسكي".

وأشار البيان إلى أنه "عند وصوله إلى كييف، استقبله نائب وزير خارجية أوكرانيا أندريه ميلنيك، وسفير أوكرانيا في مدريد سيرغي بوغوريلتسيف، والسفير الإسباني لدى أوكرانيا ريكاردو لوبيز-أراندا هاجو.

وتتزامن الزيارة مع الذكرى السنوية الأولى لبدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقال سانشيز في الرسالة التي نشرت بالإسبانية والإنجليزية: "عدت إلى كييف، بعد سنة على اندلاع الحرب سنكون إلى جانب أوكرانيا وشعبها حتى يعود السلام إلى أوروبا". وأرفق الرسالة بصور يظهر فيها وهو يترجل من قطار في كييف.

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وتأتي الزيارة غير المعلنة لسانشيز إلى كييف وهي الثانية منذ اندلاع الحرب، عقب زيارتي الرئيس الأميركي جو بايدن، الاثنين، ورئيسة الحكومة الإيطالية، جورجيا ميلوني، الثلاثاء.

وعشية زيارة سانشيز، أعلنت الحكومة الإسبانية، الأربعاء، أنها سترسل 6 دبابات من طراز ليوبارد "2ايه4" لأوكرانيا، وتعهدت بإرسال المزيد "إذا لزم الأمر".

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