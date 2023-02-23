رئيس جنوب السودان يدعو اللاجئين للعودة إلى ديارهم
لا يزال جنوب السودان يتعافى من الحرب الأهلية التي دامت خمس سنوات والتي اندلعت في أواخر عام 2013
حث رئيس جنوب السودان أكثر من مليوني لاجئ في البلاد على العودة إلى ديارهم في أول لقاء له مع النازحين منذ اندلاع الحرب الأهلية قبل ما يقرب من عقد من الزمان.
جاء نداء الرئيس سلفا كير يوم الأربعاء في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لإجراء أول انتخابات منذ حصولها على الاستقلال عن السودان في عام 2011. من المقرر إجراء الانتخابات المتأخرة في جنوب السودان في ديسمبر 2024.
لا يزال جنوب السودان يتعافى من الحرب الأهلية التي دامت خمس سنوات والتي اندلعت في أواخر عام 2013، وأودت بحياة مئات الآلاف من الأشخاص وانتهت باتفاق سلام في عام 2018. لفترة من الوقت، شكل الفارون من جنوب السودان أكبر مخيم للاجئين في العالم في أوغندا المجاورة.
جاء اجتماع الرئيس بعد أسبوعين من لقاء البابا فرانسيس الزائر مع نازحين من جنوب السودان في العاصمة جوبا، ودعا إلى سلام دائم.
قال كير "مع تحرك تنفيذ السلام نحو المرحلة النهائية حيث ستنتهي الانتخابات الفترة الانتقالية، يجب أن تتصدر إعادة شعبنا من المخيمات في البلدان المجاورة جدول أعمالنا".
طمأن الرئيس العائدين إلى البلاد بأمنهم، وناشد الشركاء الدوليين دعم الحكومة في إعادة دمج العائدين.
قال كير: "بالنسبة لأولئك الذين سيختارون العودة إلى مناطق إقامتهم المعتادة، ستوفر الحكومة الأمن".
وقال إن أولئك الذين لا يستطيعون العودة إلى مجتمعاتهم الأصلية سيُخصص لهم أراضٍ في الولايات التي توجد بها مخيمات للنازحين.
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