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صورة عبر الأقمار الصناعية لمنطقة بيلغورود (أرشيفية - فرانس برس)
روسيا و أوكرانيا

تحطم طائرة حربية روسية.. كانت عائدة لبيلغورود بعد مهمة قتالية

غلادكوف: "يعمل فريق التحقيق ورجال الطوارئ حالياً في المكان"

العربية.نت
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أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الخميس، عن تحطم طائرة تابعة لوزارة الدفاع الروسية، في منطقة فالويسكي بالمقاطعة.

وقال غلادكوف في قناته على "تليغرام": "تحطمت طائرة تابعة لوزارة الدفاع في منطقة فالويسكي، ويعمل فريق التحقيق ورجال الطوارئ حالياً في المكان".

ولاحقا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحطم مقاتلة من طراز "سو-25" أثناء عودتها إلى قاعدتها الجوية في مقاطعة بيلغورود.

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وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، "بعد الانتهاء من مهمة قتالية، تحطمت المقاتلة من طراز "سو-25" تابعة للقوات الجوية الروسية أثناء عودتها إلى قاعدتها الجوية في مقاطعة بيلغورود، وتوفي الطيار".

وذكرت الوزارة أن المقاتلة تحطمت في منطقة نائية، ولم يؤدِ الحادث لوقوع أضرار على الأرض ووفقاً للبيانات الأولية، فإن سبب الحادث هو "عطل فني".

وتعتبر مقاتلة "سو-25" مقاتلة هجومية نفاثة قادرة على القيام بمهام في جميع الأحوال الجوية، وقد صممت لدعم القوات البرية في ساحة المعركة، ولتدمير الأهداف الأرضية والأهداف الجوية منخفضة السرعة، وقد تم تطويرها في النصف الأول من سبعينيات القرن الماضي.

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