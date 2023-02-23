مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: طالبنا بحماية شعبنا

دان مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور في لقاء مع "العربية" الأعمال الإسرائيلية في نابلس، مناشداً مجلس الأمن والمجتمع الدولي تحمل مسؤولياتهم وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني.

وأكد إدانة الأعمال الاسرائيلية بأشد العبارات، مطالباً مجلس الأمن والمجتمع الدولي والأمين العام أن يتحملوا مسؤولياتهم في تطبيق ما أقر

سواء في مجلس الأمن أو عبر تقرير الأمين العام في توفير الحماية للسكان المدنيين.

مادة اعلانية

إلى ذلك، قال إن البعثة ستتواصل مع أعضاء مجلس الأمن في الأيام القادمة لكي يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته وأن يعقد جلسة طارئة وفق ما أشار تصريح وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 10 أشخاص، وإصابة أكثر من 100 آخرين برصاص قوات إسرائيلية لدى اقتحامها مدينة نابلس بالضفة الغربية.

تبادل إطلاق نار

وفي إيجاز صحافي، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ريتشارد هكت أن القوات الإسرائيلية والمشتبه بهم "تبادلوا إطلاق النار، قمنا بتعظيم جهودنا في مرحلة ما، وأطلق الجيش صواريخ على المنزل".

من جهتها، دانت الرئاسة الفلسطينية "العدوان الإسرائيلي"، وحمّلت "الحكومة الإسرائيلية مسؤولية هذا التصعيد الخطير"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

ووصف أمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ العملية الإسرائيلية في نابلس بأنها "مجزرة"، داعيا المجتمع الدولي "للتدخل الفوري".