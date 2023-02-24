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سفير موسكو بلندن للعربية: سندمر الدبابات التي سيرسلها الغرب لأوكرانيا

قناة العربية
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توعد سفير موسكو في لندن، أندريه كيلين، في تصريحات لقناتي العربية والحدث، الجمعة، "بتدمير الدبابات التي سيرسلها الغرب لأوكرانيا".

واتهم السفير الروسي السياسة البريطانية بأنها "معادية لروسيا"، وأنها السبب وراء تدهور العلاقات بين موسكو ولندن، مشيراً إلى أن بلاده لا "تتدخل أبدا في شؤون بريطانيا".

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وقال السفير الروسي إن "العملية العسكرية بأوكرانيا هدفها حماية الروس ووقف التمييز ضدهم"، على حد تعبيره، موضحا أن "بريطانيا وأميركا تحاولان توسيع حلف شمال الأطلسي (الناتو)".

وشدد السفير الروسي في العاصمة البريطانية على أن موسكو مستعدة "لمحادثات سلام مع أوكرانيا"، مدينا ما اعتبره محاولات غربية "لعرقلة جهود السلام".

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