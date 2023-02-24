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من حوار سيدة أوكرانيا الأولى أولينا زيلينسكا مع العربية
روسيا و أوكرانيا

سيدة أوكرانيا الأولى تتحدث للعربية.. ماذا حدث في اليوم الأول من الحرب؟

أولينا زيلينسكا: "لا أحد يجهّزَكَ كسيدةٍ أولى خصوصا في زمن الحرب"

العربية.نت
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في أول مقابلة من نوعها لوسيلة إعلامية عربية، تحدثت سيدة أوكرانيا الأولى أولينا زيلينسكا لـ"العربية" عن لحظة الهجوم الروسي على أوكرانيا وكييف، مؤكدة أنه تم من كل الجهات ودون سابق إنذار.

وتدخل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عامَها الثاني، اليوم الجمعة، فيما تستمر المعارك الدامية وحرب الشوارع بين البلدين.

وقالت سيدة أوكرانيا الأولى إن أصعب لحظة كانت إخبار الأطفال بما يحدث، مشيرة إلى أنها كانت لحظة انفصال عائلتها لانشغال زوجها الرئيس زيلينسكي فولوديمير زيلينسكي بالحرب.

وقالت إنه "لا أحد يجهّزَكَ كسيدةٍ أولى خصوصا في زمن الحرب"، مضيفةً أنها تحاول كلّ جهدِها للانتصار في هذه الحرب ضد روسيا.

وكانت سيدة أوكرانيا الأولى قالت إن كييف ستحيي الجمعة ذكرى مرور عام من المقاومة الناجحة و"ليس الذكرى السنوية الأولى للغزو الروسي".

وأضافت زيلينسكا، مخاطبة عن بعد فعالية لإحياء الذكرى السنوية لبدء الحرب، نُظمت في فيلنيوس بليتوانيا مساء الخميس، أن أوكرانيا عاشت "عاما من الجحيم".

وقالت "إن مرور عام على نشوب الحرب الشاملة هو تاريخ رهيب لنتذكره، لأنه عام الهجوم والعدوان والقتل".

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وتابعت زيلينسكا: "اليوم لا نحيي ذكرى مرور عام على الحرب، لكننا نحتفل بعام مقاومة العدوان، عام الشجاعة، عام من تبادل المساعدة وإنقاذ بعضنا بعضا، عام الإنسانية، وعام الصداقة".

وأردفت قائلة: "أنا متأكدة من أننا سنتمكن قريبا من مشاركة الشيء الأكثر قيمة معكم، وهو النصر. انتصارنا المشترك".

وحضر الفعالية التي أقيمت في فيلنيوس عشرات اللاجئين الأوكرانيين، معظمهم من النساء والأطفال، والرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا.

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