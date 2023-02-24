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Russian President Vladimir Putin takes part in a wreath laying ceremony at the Tomb of the Unknown Soldier by the Kremlin Wall on the Defender of the Fatherland Day in Moscow, Russia, February 23, 2023. Sputnik/Pavel Bednyakov/Pool via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
روسيا و أوكرانيا

فرنسا: محاكمة بوتين أمام المحكمة الجنائية الدولية احتمال قائم

وزيرة الخارجية الفرنسية: نعمل مع المحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي بأسره حتى لا يفلت المنفذون والمسؤولون عن الحرب من العقاب

باريس – فرانس برس
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اعتبرت وزيرة الخارجية الفرنسية، في مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان" نشرت مساء الخميس، أن من "المحتمل" محاكمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت كاترين كولونا للصحيفة الفرنسية اليومية: "نعمل مع المحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي بأسره حتى لا يفلت المنفذون والمسؤولون عن الحرب من العقاب"، مضيفةً أن المحكمة الجنائية الدولية يمكن أن توجه تهماً "إلى أعلى مستوى" من القادة في الدولة الروسية.

وزير الخارجية الفرنسية كاترين كولونا
وزير الخارجية الفرنسية كاترين كولونا

كما أشارت إلى أن هذه المحكمة سبق أن وجهت اتهامات إلى رؤساء دول.

وتابعت كولونا: "لا أستطيع أن أتوقع إن كان ذلك سيحصل لفلاديمير بوتين، لكنه احتمال إذا تم إثبات الحقائق والمسؤوليات".

كما اعتبرت وزيرة الخارجية الفرنسية أنه "لا سلام دائم بدون عدالة"، وشددت على أهمية جمع الأدلة على جرائم الحرب في أوكرانيا.

وتستعد فرنسا لإرسال مختبر متنقل ثانٍ لتحليل الحمض النووي إلى أوكرانيا، بهدف إجراء التحقيقات بسرعة أكبر وجمع أدلة قيّمة للمحاكمات المستقبلية، حسب ما صرح مصدر دبلوماسي فرنسي لصحافيين.

فريق فرنسي ل جمع الأدلة في بوتشا بضاحية كييف
فريق فرنسي ل جمع الأدلة في بوتشا بضاحية كييف
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وللمحكمة الجنائية الدولية اختصاص فقط في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في أوكرانيا ولا يشمل "جرائم العدوان" الروسية، لأن موسكو وكييف ليستا من الدول الموقعة على معاهدة روما المنشئة للمحكمة.

واعتبرت الوزيرة الفرنسية عشية الذكرى الأولى لبدء الحرب في أوكرانيا أن "الحصيلة حتى الآن سلبية بالنسبة لروسيا".

وقالت في هذا السياق إن موسكو "تعاني هزيمة استراتيجية وسياسية وكذلك هزيمة معنوية.. الاستعراض الذي قام به الرئيس الروسي الثلاثاء.. يشهد على ذلك. لقد عزلت روسيا نفسها".

إلا أنها أشارت إلى ضرورة الحديث الى فلاديمير بوتين "كلما كان ذلك مفيداً وضرورياً.. مثلما حصل للسماح برقابة دولية على محطة زابوريجيا للطاقة النووية".

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