كوريا الشمالية تجري تدريبا على إطلاق صاروخ كروز استراتيجي

أعلنت كوريا الشمالية الجمعة أنها أطلقت أربعة صواريخ كروز استراتيجية باتّجاه البحر، في تجربة قالت إنها "أظهرت مرة أخرى القدرات الحربية للقوة القتالية النووية" للبلاد.

وهذا الاختبار هو الأحدث في سلسلة تجارب استفزازية أدت إلى تصاعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية وزادت المخاوف من أن تجري كوريا الشمالية أول تجربة نووية لها منذ 2017.

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وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إن صواريخ "هواسال-2" الأربعة أطلقت من محيط مدينة كيم تشيك في مقاطعة هامغيونغ الشمالية باتجاه بحر الشرق المعروف أيضاً باسم بحر اليابان.

وأضافت أن الصواريخ اجتازت مسافة ألفي كيلومتر قبل أن تصيب أهدافها "بدقّة"، من دون أن تحدد ماهية تلك الأهداف.

كما أشارت الوكالة إلى أن "اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الكوري أعربت عن ارتياحها الكبير لنتائج تجربة الإطلاق".

وتابعت أن "التجربة أظهرت مرة أخرى بوضوح القدرات الحربية للقوة القتالية النووية لكوريا الديموقراطية التي تعزز بكل الطرق قدرتها على شنّ هجوم نووي قاتل ضد القوى المعادية".