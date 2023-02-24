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A strategic cruise missile is launched during a drill in this undated photo released on February 24, 2023 by North Korea's Korean Central News Agency (KCNA). KCNA via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE. NO THIRD PARTY SALES. SOUTH KOREA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SOUTH KOREA.
اختبار كوريا الشمالية لصاروخ كروز استراتيجي الجمعة
كوريا الشمالية

كوريا الشمالية تجري تدريبا على إطلاق صاروخ كروز استراتيجي

بيونغ يانغ أكدت أن هذه التجربة "أظهرت مرة أخرى" قوتها القتالية النووية

العربية.نت
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أعلنت كوريا الشمالية الجمعة أنها أطلقت أربعة صواريخ كروز استراتيجية باتّجاه البحر، في تجربة قالت إنها "أظهرت مرة أخرى القدرات الحربية للقوة القتالية النووية" للبلاد.

وهذا الاختبار هو الأحدث في سلسلة تجارب استفزازية أدت إلى تصاعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية وزادت المخاوف من أن تجري كوريا الشمالية أول تجربة نووية لها منذ 2017.

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وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إن صواريخ "هواسال-2" الأربعة أطلقت من محيط مدينة كيم تشيك في مقاطعة هامغيونغ الشمالية باتجاه بحر الشرق المعروف أيضاً باسم بحر اليابان.

وأضافت أن الصواريخ اجتازت مسافة ألفي كيلومتر قبل أن تصيب أهدافها "بدقّة"، من دون أن تحدد ماهية تلك الأهداف.

كما أشارت الوكالة إلى أن "اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الكوري أعربت عن ارتياحها الكبير لنتائج تجربة الإطلاق".

وتابعت أن "التجربة أظهرت مرة أخرى بوضوح القدرات الحربية للقوة القتالية النووية لكوريا الديموقراطية التي تعزز بكل الطرق قدرتها على شنّ هجوم نووي قاتل ضد القوى المعادية".

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