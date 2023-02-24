مصادر أميركية: إرسال أسلحة صينية إلى روسيا يعني حرباً عالمية بالوكالة

يبدو أن الاحتمال المخيف لقيام الصين بإرسال أسلحة إلى روسيا بات ممكنًا بشكل متزايد. ويقول المسؤولون الأميركيون إن لديهم معلومات استخباراتية تُظهر أن الصين تفكر في القيام بذلك، وإنهم قد يكشفون عن المعلومات لتعزيز قضيتهم.

وأصدر البيت الأبيض تحذيرات إلى بكين بالامتناع عن هذه الخطوة، وكذلك أبلغت واشنطن الحلفاء في جميع أنحاء أوروبا بالتطورات.

مادة اعلانية

وعلى مدار الأسابيع القليلة الماضية، عمل المسؤولون الأميركيون على إقناع الحلفاء بنوايا الصين والضغط على بكين للتراجع، كما ذكر موقع "بوليتكو". وربما يكون توفير الأسلحة بمثابة التقدم المنطقي للشراكة "بلا حدود" التي أعلنتها بكين وموسكو قبل أسابيع من الهجوم الروسي على أوكرانيا.

ويشكك بعض المراقبين في أن الصين ستتخذ في الواقع مثل هذه الخطوة التصعيدية. وقال بعض الخبراء إن الصين لديها سبب وجيه لعدم إرسال أسلحة فتاكة إلى روسيا لاستخدامها ضد أوكرانيا.

وبحسب بريان هارت من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، فإن القادة الصينيين "كانوا سيقدرون أن العلاقة مع الولايات المتحدة قد تضررت بالفعل لدرجة أن إرسال الأسلحة لن يغير الأمور كثيرًا". ويعني هذا أيضًا، مع ذلك، أنهم على استعداد للمخاطرة بالتداعيات في أوروبا أيضًا، ولا أعتقد أننا وصلنا إلى هذا الحد حتى الآن".

كما أن قيام بكين بتسلح موسكو من شأنه أن يقضي على أي علاقات متبقية مع الولايات المتحدة، كما وصفت إدارة الرئيس الأميركي بايدن ذلك بـ"الخط الأحمر" في علاقتها مع بكين، ناهيك عن أن الدولتين لم تصلحا بعد الضرر الدبلوماسي الذي أحدثه بالون التجسس الصيني الذي طاف في أجواء أميركا خلال وقت سابق من هذا الشهر.

وحققت الصين توازنًا دقيقًا بين دعم حليفها الروسي وعدم إغضاب العالم، ولهذا السبب أوضح العديد من الخبراء أنهم بحاجة إلى رؤية المعلومات الاستخباراتية لتصديقها.

وعلق ماركين كاكزمارسكي، محاضر في الدراسات الأمنية في جامعة غلاسكو: "طالما أن الصين تعتقد أن بإمكانها دق إسفين بين أوروبا والولايات المتحدة، فإنها ستمارس ضبط النفس في علاقاتها مع روسيا".

من جانبها، قالت ناتاشا كوهرت، المحاضر البارز في معهد السلام والأمن الدوليين في كلية كينجز كوليدج في نيويورك، "لأن بكين انتقدت الولايات المتحدة بسبب "صب الزيت على نار الحرب، فهي لا ترغب في أن تبدو وكأنها تفعل الشيء نفسه إذا تابعت إرسال الأسلحة".

ومع ذلك، هناك عامل جذب كبير لإرسال الأسلحة: "لا تريد بكين أن يتم دفع قوات موسكو بنجاح إلى حدود ما قبل الحرب من قبل تحالف تقوده الولايات المتحدة. لذلك، قد يقرر الزعيم الصيني أنه لم يتبق الكثير ليخسره فيما يتعلق بالحفاظ على العلاقات الغربية".

وإذا كان هذا هو ما قرره شي، فسيكون "عبور روبيكون فيما يتعلق بالصين وأوروبا والصين والولايات المتحدة أي أنهما دخلا منطق اللاعودة".

وبحسب ديفيد كيس من مجلس العلاقات الخارجية، "ستكون علامة رسميًا على النقطة التي تصبح فيها أوكرانيا حربًا بالوكالة وترى العالم مقسمًا إلى كتل ثابتة إلى حد ما".