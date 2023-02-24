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Russian President Dmitry Medvedev talks during a bilateral meeting with his US counterpart Barack Obama at the Villa Le Cercle in Deauville, western France, on May 26, 2011, during the G8 summit. G8 leaders meeting in France are to call for an end to the bloody repression of protests in Libya and Syria and for Israel and the Palestinians swiftly to engage in meaningful peace talks. AFP PHOTO / NICHOLAS KAMM (Photo by Nicholas KAMM / AFP)
ميدفيدف
روسيا و أوكرانيا

ميدفيديف: روسيا ستنتصر في أوكرانيا ومستعدة للمضي حتى "حدود بولندا"

المسؤول الروسي يواصل تصريحاته المستفزة بعد أن هدد قبل يومين باستخدام موسكو للأسلحة النووية.

موسكو - فرانس برس 
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أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري ميدفيديف، الجمعة، أن روسيا ستنتصر في أوكرانيا ومستعدة للمضي حتى "حدود بولندا".

وكتب المسؤول الثاني في مجلس الأمن الروسي على تطبيق "تليغرام": "سنحقق النصر"، مضيفا أن الهدف هو "دفع حدود التهديدات لبلادنا إلى أبعد ما يمكن، حتى لو كان ذلك حدود بولندا".

والأربعاء، وبعد إعلان بلاده، الثلاثاء، الانسحاب من اتفاقية نيو ستارت النووية مع الولايات المتحدة، أكد ميدفيديف أن موسكو ستدافع عن نفسها بكل وسيلة بما في ذلك استخدام الأسلحة النووية.

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وقال ميدفيديف على "تليغرام": "إذا كانت الولايات المتحدة تريد هزيمة روسيا، فعندئذ يحق لنا الدفاع عن أنفسنا بكل سلاح، بما في ذلك الأسلحة النووية".

وتدخل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عامَها الثاني، اليوم الجمعة، فيما تستمر المعارك الدامية وحرب الشوارع بين البلدين، حيث يحاول الجيش الروسي بسط السيطرة على المناطق الأوكرانية، بينما تتلقى كييف الدعم اللوجستي والعسكري الغربي في مواجهة الدب الروسي.

والجمعة، غرّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على "تويتر" قائلاً إن عام 2023 هو عام النصر بعد سنة من الألم وإثبات أوكرانيا أنها لا تقهر.

وأضاف: "في 24 فبراير، اختار الملايين منا. ليس علمًا أبيض، بل العلم الأزرق والأصفر. لا نهرب، بل نواجه. اخترنا المقاومة والقتال. لقد كانت سنة الألم والحزن والإيمان والوحدة. وهذا العام، بقينا لا نقهر. نعلم أن عام 2023 سيكون عام انتصارنا!"

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