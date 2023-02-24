اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
جثة جريمة قتل تعبيرية
تعبيرية

"فاجعة" تهزّ لبنان.. شاب يقتل زوجته وطفله وينتحر

حضرت عناصر من الأجهزة الأمنية وباشرت تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الجريمة

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

عثر صباح اليوم الجمعة، على ثلاث جثث في منطقة داريا- إقليم الخروب، في محافطة جبل لبنان.

وفي المعلومات الأولية، أنه بينما كان أحد أبناء البلدة متوجها فجر اليوم الجمعة إلى عمله فوجئ بجاره جثة هامدة على الطريق.

وتبين أنه شاب في العقد الثالث من العمر انتحر بعد رمي نفسه من سطح المنزل.

وعندما دخل أهالي البلدة إلى منزله للاطمئنان على زوجته وطفله البالغ من العمر أربع سنوات، كانت الصاعقة. إذ عمد الشاب إلى قتلهما خنقا قبل انتحاره.

وعلى الإثر حضرت عناصر من الأجهزة الأمنية وباشرت تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الجريمة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
جاء من الولايات المتحدة لمساعدة المنكوبين من الزلزال في تركيا وسوريا جاء من الولايات المتحدة لمساعدة المنكوبين من الزلزال في تركيا وسوريا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط