"فاجعة" تهزّ لبنان.. شاب يقتل زوجته وطفله وينتحر

عثر صباح اليوم الجمعة، على ثلاث جثث في منطقة داريا- إقليم الخروب، في محافطة جبل لبنان.

وفي المعلومات الأولية، أنه بينما كان أحد أبناء البلدة متوجها فجر اليوم الجمعة إلى عمله فوجئ بجاره جثة هامدة على الطريق.

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وتبين أنه شاب في العقد الثالث من العمر انتحر بعد رمي نفسه من سطح المنزل.

وعندما دخل أهالي البلدة إلى منزله للاطمئنان على زوجته وطفله البالغ من العمر أربع سنوات، كانت الصاعقة. إذ عمد الشاب إلى قتلهما خنقا قبل انتحاره.

وعلى الإثر حضرت عناصر من الأجهزة الأمنية وباشرت تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الجريمة.