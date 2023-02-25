الخارجية الأميركية: سنواصل مع الحلفاء محاسبة المسؤولين عن نقل مسيرات إيران لروسيا

أعلنت الخارجية الأميركية، السبت، أنها ستواصل مع الحلفاء محاسبة المسؤولين عن نقل مسيرات إيران لروسيا.

وقالت الخارجية الأميركية إنها تستخدم كل الوسائل "لتعطيل نقل مسيرات إيران لروسيا".

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واتهمت الخارجية الأميركية، روسيا "باستخدام مسيرات إيران لضرب البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا".

وأكدت الخارجية الأميركية أن "الأوكرانيين يموتون اليوم نتيجة لأفعال إيران".

والسبت، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 7 شركات إيرانية بسبب دعمها لروسيا.

وجاءت القرار الأوروبي ضمن حزمة العقوبات العاشرة ضد موسكو، وستوقع العقوبات "على 7 شركات إيرانية لإنتاج الطائرات المسيرة، التي استخدمها العسكريون الروس في النزاع مع أوكرانيا بما فيها، استخدامها ضد البنية التحتية المدنية".

هذا وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، الجمعة، إن البيت الأبيض يعتقد أن موسكو قد تزود إيران بطائرات مقاتلة ومعدات عسكرية أخرى في مقابل دعم إيران الواسع لحرب روسيا في أوكرانيا.

وأبلغ كيربي الصحافيين أن الولايات المتحدة لديها معلومات بأن إيران شحنت دانات مدفعية ودبابات إلى روسيا في نوفمبر، وأن روسيا تقدم "تعاونا دفاعيا غير مسبوق" في مقابل ذلك، بما يشمل الصواريخ والإلكترونيات والطائرات المقاتلة، نقلا عن رويترز.

وأضاف أن إيران تسعى أيضا لشراء طائرات هليكوبتر هجومية ورادارات وطائرات تدريب قتالية.

والأسبوع الماضي، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي السيناتور بوب مينينديز إن الطائرات المسيرة الإيرانية نشرت "الدمار" في أنحاء الشرق الأوسط على مدى سنوات.

وأضاف أنها تقتل المدنيين حالياً في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، على حد تعبيره.

إلى ذلك، أشار مينينديز على حسابه الرسمي على تويتر إلى أن اللجنة "تواصل العمل على تشريع يستهدف التصدي للمسيرات الإيرانية ووقف تصديرها لوكلاء طهران وللعناصر الإرهابية".