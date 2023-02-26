اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
من نابلس (أ ف ب)
من نابلس (أ ف ب)

مقتل فلسطيني وإصابة العشرات بهجوم لمستوطنين في نابلس

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قتل شاب فلسطيني وأصيب عشرات آخرون اليوم الأحد، في هجوم لمستوطنين إسرائيليين على بلدتي زعترة وحوارة جنوب نابلس بالضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن هجوم المستوطنين جرى تحت حماية القوات الإسرائيلية وتسبب في إحراق عدة منازل ومنشآت ومركبات أيضا في حوارة.

مقتل مستوطنَيْن في نابلس.. والأمن الإسرائيلي يبحث عن المهاجم العرب والعالم مقتل مستوطنَيْن في نابلس.. والأمن الإسرائيلي يبحث عن المهاجم

ونقلت الوكالة عن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قولها إن طواقمها تعاملت مع 100 إصابة جراء الهجوم.

وأضافت الجمعية أن القوات الإسرائيلية منعت طواقمها من الدخول إلى حوارة والوصول إلى المصابين وهاجمت ثلاث مركبات إسعاف، واحدة منها تابعة للهلال.

كما قالت وزارة الصحة إن مواطناً أصيب بجروح خطيرة برأسه جراء هجوم المستوطنين عليه بالحجارة في حوارة.

وأفادت الوكالة بإصابة ضابطين من الدفاع المدني في بورين، جراء هجوم المستوطنين على مركبتهما قرب دوار سلمان الفارسي في حوارة.

رويترز
رويترز

السلطة تدين

من جانبها، دانت السلطة الفلسطينية هجمات المستوطنين على البلدة حوارة وحرق منازل المواطنين.

يذكر أن مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين تعهدوا في ختام اجتماع عقد الأحد في مدينة العقبة الساحلية جنوب الأردن بـ"خفض التصعيد على الأرض ومنع المزيد من العنف"، على ما جاء في البيان الختامي للاجتماع.

وقتل مستوطنين اثنين اليوم، جراء إطلاق نار على سيارتهما قرب حاجز حوارة، وقال مراسل العربية/الحدث إن المستوطنين الاثنين أُصيبا بجروح خطيرة، ثم أُعلن مقتلهما لاحقاً.

وقُتل 11 فلسطينياً، بينهم فتى، وأصيب أكثر من 80 آخرين بجروح بالرصاص الحيّ الأربعاء في عملية نفّذها الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس بشمال الضفّة الغربية المحتلّة.

وعملية التوغّل الإسرائيلية هذه هي الأكثر دموية في الضفّة الغربية المحتلة منذ 2005.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تقرير استخباراتي أميركي: الصين تعتمد على نسخة أخرى من تطبيق تيكتوك تقرير استخباراتي أميركي: الصين تعتمد على نسخة أخرى من تطبيق تيكتوك
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط