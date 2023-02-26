اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي - رويترز
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي - رويترز
روسيا و أوكرانيا

زيلينسكي يكشف عن مرض أصابه خلال عام الحرب

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن حدة بصره تراجعت بشكل كبير بعد بدء العملية العسكرية الروسية.

جاء اعتراف الرئيس الأوكراني البالغ من العمر 45 عاما، في الفيلم الوثائقي "سنة واحدة"، وفيه أجرى مؤلف الفيلم الصحفي الأوكراني دميتري كوماروف، مقابلة مع زيلينسكي في مقصورة قطار.

صورة لـ"شاهد قبر" ولا أقسى.. طفلة لابسة كنزة خضرا ترقد هنا سوريا زلزال تركيا صورة لـ"شاهد قبر" ولا أقسى.. طفلة لابسة كنزة خضرا ترقد هنا

"فقدت بصري"

وخلال الحديث أشار الرئيس الأوكراني، إلى أنه لم يعد بإمكانه قراءة ما هو مكتوب على ملصق كيس الشاي.

كما أضاف: "لا أستطيع رؤية أي شيء، مهما حاولت. لقد فقدت بصري، إنها مشكلة جسدية".

ويعتقد زيلينسكي أن أحد الأسباب، هو أنه يعمل كثيرا وكذلك معظم الموظفين في مكتبه عندما تكون الإضاءة سيئة أو معدومة تقريبا.

"تخفيف الإضاءة"

وقال: "لأننا لم نستخدم الإضاءة بشكل كامل. والحراس يصرون على ضرورة تخفيف النور في المبنى". وأكد أن الأمر استمر كذلك لعدة أشهر.

وقال الرئيس الأوكراني إنه لا يستخدم العدسات ويستخدم النظارات في الوقت الراهن للقراءة.

أتى الفيلم الوثائقي ليرصد ما خلفته الحرب الروسية على أوكرانيا خلال عام، وأبرز القرارات والتحركات السرية التي أجراها الرئيس الأوكراني في 365 يوما من المعارك.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
انخفاض نسبة زوار السينما في روسيا 40٪.. ما علاقة حرب أوكرانيا؟ انخفاض نسبة زوار السينما في روسيا 40٪.. ما علاقة حرب أوكرانيا؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط