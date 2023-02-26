زيلينسكي يكشف عن مرض أصابه خلال عام الحرب

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن حدة بصره تراجعت بشكل كبير بعد بدء العملية العسكرية الروسية.

جاء اعتراف الرئيس الأوكراني البالغ من العمر 45 عاما، في الفيلم الوثائقي "سنة واحدة"، وفيه أجرى مؤلف الفيلم الصحفي الأوكراني دميتري كوماروف، مقابلة مع زيلينسكي في مقصورة قطار.

مادة اعلانية

"فقدت بصري"

وخلال الحديث أشار الرئيس الأوكراني، إلى أنه لم يعد بإمكانه قراءة ما هو مكتوب على ملصق كيس الشاي.

كما أضاف: "لا أستطيع رؤية أي شيء، مهما حاولت. لقد فقدت بصري، إنها مشكلة جسدية".

ويعتقد زيلينسكي أن أحد الأسباب، هو أنه يعمل كثيرا وكذلك معظم الموظفين في مكتبه عندما تكون الإضاءة سيئة أو معدومة تقريبا.

"تخفيف الإضاءة"

وقال: "لأننا لم نستخدم الإضاءة بشكل كامل. والحراس يصرون على ضرورة تخفيف النور في المبنى". وأكد أن الأمر استمر كذلك لعدة أشهر.

وقال الرئيس الأوكراني إنه لا يستخدم العدسات ويستخدم النظارات في الوقت الراهن للقراءة.

أتى الفيلم الوثائقي ليرصد ما خلفته الحرب الروسية على أوكرانيا خلال عام، وأبرز القرارات والتحركات السرية التي أجراها الرئيس الأوكراني في 365 يوما من المعارك.