قوات الجو الأوكرانية: دفاعاتنا غير كافية لصد هجمات روسيا

مع استمرار المعارك بين القوات الروسية والأوكرانية للسنة الثانية على التوالي، كشف قائد القوات الجوية الأوكرانية الجنرال ميكولا أوليشوك أن قواته أسقطت 650 صاروخ كروز روسيا وأكثر من 610 طائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز "شاهد" منذ 11 سبتمبر.

وقال أوليشوك في مقابلة مع مجلة ArmyInform إن القوات الجوية تلقت أنظمة الدفاع الجوي NASAMS و Iris-T و Crotale ، بالإضافة إلى Gepards ذاتية الدفع المضادة للطائرات من شركاء وحلفاء بلاده الغربيين، مضيفاً أنها تنتظر حاليًا استلام أنظمة صواريخ باتريوت وأستر 30 مامبا.

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غير كافية

إلا أنه اعتبر في الوقت عينه أن هذه الأنظمة ليست كافية للدفاع عن البلاد من هجمات الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية.

وقال:" "نحن بحاجة إلى المزيد من الأسلحة الحديثة التي ستساعد على استعادة السيطرة بسرعة على الأجواء" في إشارة إلى الطائرات المقاتلة.

كما طالب بطائرات حديثة متوسطة الحجم، وأنظمة صواريخ بعيدة المدى مضادة للطائرات

يذكر أن نائب رئيس الأركان العامة أوليكسي هروموف كان أعلن يوم 23 فبراير أن القوات الروسية شنت ما يقرب من 5000 ضربة صاروخية و3500 ضربة جوية على الأراضي الأوكرانية العام الماضي.

كما استخدمت طائرات درون نحو 1000 مرة منذ أن بدأت حربها الشاملة في 24 فبراير من العام الماضي.

ومنذ انطلاق الصراع بين موسكو وكييف، دعمت الدول الغربية وفي مقدماتها الولايات المتحدة كييف بالعديد من الأسلحة المتطورة وأنظمة الصواريخ والدفاعات الجوية، والدبابات، إلا أن القوات الأوكرانية لا تزال تطالب بمزيد من السلاح لاسيما المقاتلات الجوية.