الجيش الإسرائيلي: إطلاق نار عند مستوطنة بالضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، وقوع إطلاق عند مستوطنة في الضفة الغربية قرب البحر الميت.

وأفادت صحيفة (هآرتس) بإصابة إسرائيلي بجروح خطيرة في إطلاق النار قرب البحر الميت.

مادة اعلانية

وذكرت صحيفة (جيروزاليم بوست) أن مطلق النار نفذ هجوما ثانيا عند مستوطنة ألموغ قرب موقع الهجوم الأول، بحسب تقارير أولية.

وقالت الصحيفة إن الهجوم الثاني لم يسفر عن وقوع إصابات.

في سياق آخر، تجددت أعمال عنف في بلدة حوارة بالضفة الغربية.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية أفادت، أمس الأحد، بإصابة عشرات المواطنين في هجوم لمستوطنين إسرائيليين على أكثر من بلدة وقرية بالضفة الغربية.

وقالت الوكالة إن هجوم المستوطنين تحت حماية القوات الإسرائيلية أسفر أيضا عن إحراق عدة منازل ومنشآت ومركبات في بلدة حوارة.