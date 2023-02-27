المعارك مستمرة.. روسيا تدمّر "مركز الغرب" في أوكرانيا

مع استمرار العمليات العسكرية في عموم الأراضي الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية استهدفت مركز "الغرب" للعمليات الخاصة غرب البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف في إفادة صحافية الاثنين، إن الطيران العملياتي والتكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية لوحدات القوات الروسية استهدفت بـ 98 وحدة مدفعية تابعة للقوات الأوكرانية في مواقع إطلاق النار والقوى العاملة والمعدات في 173 منطقة خلال يوم واحد.

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تدمير مركز "الغرب"

كما أكد تدمير مركز "الغرب" للعمليات الخاصة في مدينة خميلنيتسكي غرب أوكرانيا.

جاء ذلك بينما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الاثنين، عن حصيلة عملياتها العسكرية خلال الـ 24 ساعة الماضية على محاور القتال المختلفة.

وجاء فيها استهداف القوات الأوكرانية على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيا، أدت لمقتل 95 عسكرياً أوكرانياً بالإضافة لتدمير عدد من المعدات العسكرية الأوكرانية.

وقالت إن قواتها استهدفت على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيا، بالنيران المتقاطعة وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك ومقاطعة زابوروجيا.

معارك دامية وحرب شوارع

ووفقاً للمتحدث العسكري فإن خسائر القوات الأوكرانية على هذه المحاور بلغت نحو 95 جندياً أوكرانياً، ودبابة، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وسيارة وثلاث شاحنات صغيرة ومدافع هاوتزر "د-20، وتدمير مستودع ذخيرة تابع للقوات الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيا.

عام ثانٍ من المعارك

يشار إلى أن العملية الروسية في أوكرانيا كانت أتمت قبل أيام، عامها الثاني، وسط غموض تام لمصير النزاع.

وقد ذهب بعض التقديرات الغربية إلى مقتل ما يقارب 100 ألف جندي روسي حتى الآن في المعارك، فيما ذهبت التقديرات الأوكرانية إلى مقتل 200 ألف على الرغم من أن الدفاع الروسية نادرا ما تعلن عن مقتل جنودها، ولعل آخر تحديث لها في هذا الإطار تحدث عن مقتل نحو 6000 جندي حتى اليوم فقط.

في المقابل، لا تقل الخسائر الأوكرانية فداحة، بحسب بعض التقديرات الأميركية، إذ أفاد سابقا مسؤولون في البنتاغون بأن خسائر القوات الأوكرانية متقاربة إلى حد ما مع الروسية.

يضاف إلى تلك الخسائر البشرية بطبيعة الحال، خسائر بالمليارات في أوكرانيا نتيجة تدمير البنى التحتية والعديد من المدن والمرافق العامة في البلاد جراء القصف الروسي.