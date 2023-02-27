انفجارات في كييف.. وإعلان حالة التأهب في مناطق عدة

ناشد أندري يرماك، رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المواطنين في العاصمة كييف بتوخي الحذر، وكتب على قناته الرسمية في "تيلغرام" أن هناك أهدافاً تجوم في سماء المدينة.

وانطلقت حالة التأهب للغارات الجوية في العديد من المناطق الأوكرانية، بحسب مراسل العربية/الحدث.

مادة اعلانية

فيما أكدت الإدارة العسكرية في إقليم كييف أن الدفاع الجوي يعمل في المنطقة.

بدوره، قال حاكم إقليم تشيرنيهيف فياتشيسلاف تشاوس إن الدفاع الجوي أسقط طائرات "شاهد" إيرانية الصنع بدون طيار في إقليم تشيرنيهيف، وفق ما نقل موقع "كييف إندبندنت".

⚡️Explosions reported in Kyiv.



Local media and Telegram channels reported the explosions over the eastern bank of the Dnipro River late on Feb. 26. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 26, 2023

كذلك تم الإبلاغ عن وقوع انفجارات في كييف.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية وقنوات على تيليغرام بوقوع انفجارات على الضفة الشرقية لنهر دنيبرو في وقت متأخر من ليل الأحد الإثنين.