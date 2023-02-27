بعد 19 يوماً.. شاهد إنقاذ قطة من تحت الركام وصاحبتها تنهار باكية
رغم مرور أكثر من 19 يوماً على الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وخلف آلاف الضحايا والجرحى والمفقودين، خرجت قطة من تحت الأنقاض حية ترزق وهي بحالة جيدة لتنهار صاحبتها باكية من الفرحة.
وأظهرت لقطات مؤثرة لقاء شابة تركية بقطتها بعد 19 يوماً من وقوع الكارثة، حيث طالبت الفتاة فرق الإنقاذ بالبحث عن القطة وسط الأنقاض ليجدوها على قيد الحياة.
هذا وكانت الفتاة تقف على "عكاز" والدموع تملأ عينيها في انتظار خروج قطتها ذات الشعر البني سالمة، لتنهار باكية لحظة لقائهما وكأنها لم تصدق أن هذا الحيوان ما زال ينبض بالحياة.
ويبدو أن الفتاة كانت من ضمن المصابين جراء الزلزال، حيث ظهرت وهي تضع الجبس على إحدى قدميها.
يذكر أنه في 6 فبراير الجاري، ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجة والثاني 7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص من البلدين، إضافة إلى دمار هائل.
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