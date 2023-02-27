دفعة جديدة.. ألمانيا تسلم 6 دبابات من نوع "بيبر" لأوكرانيا

أعلنت الحكومة الألمانية، الاثنين، عن تسليم مجموعة جديدة من المعدات العسكرية إلى أوكرانيا.

وقالت في قائمة صادرة عن برلين نشرت اليوم، إنها سلمت كييف 6 دبابات من طراز "بيبر" و8 شاحنات كبيرة من نوع "مرسيدس بنز".

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وتضم القائمة المحدثة 20 ألف صيدلية إسعافية، و10 شبكات تمويه شتوية، وفق ما نقلته وكالة "تاس" الروسية.

وكانت ألمانيا قد زودت أوكرانيا في وقت سابق، بثلاث قطع "بيبر" و20 شاحنة زيتروس.

كما أصدرت الحكومة الألمانية في الفترة من 1 يناير 2022 إلى 20 فبراير 2023، تصاريح لتوريد منتجات عسكرية تزيد قيمتها عن 2.5 مليار يورو إلى أوكرانيا.

وألمانيا ثاني أكبر مانح للمعدات العسكرية لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة، بحسب معهد كيل للاقتصاد العالمي.

وتعتبر موسكو أن إمداد الغرب بالأسلحة للقوات المسلحة الأوكرانية هو تورط متزايد لبريطانيا وألمانيا وفرنسا في الصراع في كييف الذي أتم عامه الأول في 24 فبراير الجاري.